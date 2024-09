Felfüggesztették a transzplantált TikTok-sztár csatornáját

Siklós Csaba 35 évesen barátnőt keres. Már majdnem talált egyet, de most elvesztette a jelölttel a kapcsolatot. Évek óta szorgalmasan építgeti a TikTok-csatornáját, melyen a roma tánc alaplépéseit mutatja be a nagyérdeműnek. Már több mint 17 ezren bekövették, ám a csatornáját valamiért felfüggesztették.

A transzplantált férfi csatornáját felfüggesztették – Fotó: Bors

„Nem értem, mi történt. Semmilyen szexuális tartalmat nem osztottam meg. Nem mutogattam magamat, nem uszítottam gyűlöletre egyetlen vallás vagy nép ellen sem” – fakadt ki a Metropolnak a férfi, akiről már csecsemőkorában kiderült, hogy súlyos betegség gyötri, Számtalanszor feküdt kórházban, majd felkerült a neve a donorváró listára, ugyanis kiderült, hogy új májra és vesére van szüksége. A transzplantációra 10 évet kellett várnia. A beavatkozás óta immár egy évtized eltelt. Kiválóan érzi magát, és igyekszik teljes életet élni.

Sokat szenvedtem a betegségem miatt, de már szeretnék boldog lenni

– mondta Csaba, és hozzátette: a napokban már úgy tűnt, végre talált egy a szerelmére méltó lányt, de most önhibáján kívül elvesztette vele a kapcsolatot.

Bekövetett a csatornámon, és ugyanott elkezdtem vele csevegni. Sajnos egyéb elérhetőséget nem cseréltünk, mert eszünkbe sem jutott, felfüggeszthetik a csatornámat. Már azt is megbeszéltük, hogy melyik napon találkozunk, de a randevú helyszínét még nem jelöltük ki. Ebből következik, hogy sajnos a randiból nem lett semmi

– mesélte szomorúan a transzplantált férfi.

A csatornáját felfüggesztették Csabának, de ő nem hagyja magát!

Csaba a döntés miatt egy komoly megrendeléstől is ugyanezen okból elesett.

Meghívtak egy rendezvényre táncolni jó pénzért, már csak a részletekben kellett volna megállapodnunk

– mondta a férfi, aki minden rajongóját arra kéri, kövesse be az új csatornáját, és egyben jelölje be a Facebookon is.

Azok a hölgyek, akik úgy érzik, boldogok lehetnének Csabával, ide kattintva felvehetik a kapcsolatot a sztárral.