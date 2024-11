110 ezer egy éjszaka, álomnyaralásra vitte családját Cooky

Cooky családjával már szinte hazajár az Egyesült Arab Emírségek legismertebb városába. A francia születésű műsorvezető beleszeretett Dubajba, de üzleti értelemben is nyitott szemmel jár, ugyanis nem kizárt, hogy valamikor a jövőben majd ingatlant fog a helyszínen vásárolni.

Cooky feleségével és fiaival gyakran járnak Dubajba Fotó: Végh István

A napokban ismét ellátogattak Dubajba, ahol most is egy pazar helyen szálltak meg. A hotelből csodás panoráma nyílik, ahonnan rálátni Dubaj egyik legszebb és ingyenes partszakaszára, a Jumeirah Beachre. Ha ez nem elég, akkor még a világ legnagyobb óriáskereke, az Ain Dubai is feldobja a látképet. Azonban ezt a kilátást meg is kell fizetni, mert egy ilyen szoba nagyjából 110 ezer forintba kerül éjszakánként, ami nem is tűnik nemzetközi szinten egyébként olyan drágának. Így nem is csoda, hogy Cooky családjával évente többször mennek a napsütötte arab városba.

Ilyen csodálatos látképre bárki szívesen ébredne reggelente Fotó: Instagram/ Szécsi Debora

Magával ragadta a város Cookyt

Nem csoda, hogy rendszeresen járnak vissza Cooky-ék Dubajba, saját bevallása szerint is magával ragadta a városnak az ultramodern, rekorddöntögető stílusa, ami a sivatag homokja alól négy évtized alatt nőtte ki magát.

Minden szempontból egy más világba csöppen az ember. Az utcákon keresve sem találni sem egy csikket, sem egy csokipapírt, de talán még porcicát sem. Ha a telefonodat otthagyod egy étterem teraszán és elmész mosdóba, sétálgatni, netán moziba, mire visszamész, nemhogy ott lesz a készülék, ahol hagytad, de kis túlzással még fel is lesz töltve

– mesélte korábban a Ripost-nak a Rádió1 műsorvezetője.