Szent Miklósnak köszönhető Mikulás napja: ismered az életéről szóló legendát?

Myra püspöke, a katolikus és a görögkeleti egyház szentje, a tengerészek, a kereskedők, az illatszerészek, a gyógyszerészek, a zálogházak, a gyermekek, a diákok és általában minden nehéz körülmények között élők védőszentje, Magyarországon Kecskemét védőszentje is. Életéről több legenda ismert, ezekből alakult ki a Mikulás személye is. Az egyik legenda szerint egy elszegényedett nemesember három lányára prostitúció várt volna. Miklós azonban elhatározta, hogy segít rajtuk, éjjel egy arannyal telt erszényt dobott be az ablakon, így a legidősebb leányt tisztességesen férjhez tudták adni. Az elkövetkező években így tett a másik két lánnyal is. Ebből alakult ki a ma is tartott hagyomány, miszerint december 6-án ajándékot hoz a Mikulás.

Ma van Szent Miklós, azaz Mikulás napja Fotó: Aliaksei Charapanau/Shutterstock

A Városháza Parkba látogat ma a Mikulás

December 6-án a Mikulás a Városháza Téli Élményparkba látogat! Nemcsak találkozni lehet vele, de beszélgetni és fotózkodni is 16.00-tól – olvasható az esemény leírásában.

A Westendben is karácsonyi vásár nyílik

December 6-án nyit a Westend Karácsonyi Vásár és Gasztroudvar a Westend Eiffel és Ferdinánd kapui mellett. Lesz sült gesztenye, kézműves árusok és sok frissen készült ínyencség. Nyitvatartás: minden nap 11.00–23.00.

A Gozsduban is nyit a karácsonyi vásár

Idén adventkor is karácsonyi pompába öltöztetik a bulinegyed szívében található, 220 méter hosszú passzázst, ahol kézműves termékek garmadájára, kortárs alkotók ajándéktárgyaira számíthatnak azok, akik itt hangolódnának az ünnepre. A Gozsdu karácsonyi vására december 6–24. között tart nyitva.

Kifut a Mikulás-vonat Hűvösvölgyben

2024. december 6–7–8-án Mikulás-vonat közlekedik majd a Hűvösvölgyben. A Mikulás és segítői, a krampuszok is a Gyermekvasúton utaznak majd, együtt a gyerekekkel. Közös énekléssel, játékokkal és ajándékcsomaggal is kedveskednek a résztvevőknek. A Mikulás-vonatok a Hűvösvölgy állomásról indulnak majd az alábbi menetrend szerint: 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20. Az egy útra szóló (Hűvösvölgy–Szépjuhászné–Hűvösvölgy) részvételi jegyek csak elővételben kaphatók, itt. Fel- és leszállás csak Hűvösvölgy állomáson lehetséges, helyfoglalás érkezés szerint – írják a szervezők.