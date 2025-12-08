Ingyen kajáért rendezett jelenetet, csúnyán ráfizetett a pasi a menő étteremben

Egy nő azért szakított a párjával, mert az udvariatlan volt az éttermi személyzettel, mi több, hazudott nekik – írja a PEOPLE. A srác hatalmas jelenetet rendezett, amiért a pincér véletlenül egy is vizet löttyintett az asztalra. Bár komoly tervei voltak, végül csúnyán ráfizetett a viselkedésére a fiatal egyetemista.

Csúnyán ráfizetett udvariatlan viselkedésére a férfi (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

A 20 éves nő a Redditen osztotta meg, hogy nemrég szakított a 22 éves barátjával, miután a fiú megdöbbentően viselkedett egy elegáns étteremben, ahová három hónapos évfordulójuk alkalmából mentek.

Mindketten egyetemisták vagyunk és nincs sok pénzünk, szóval ez volt az első alkalom, hogy drága helyre mentünk

– írta. Majd így folytatta:

A pincér jött, vizet töltött nekünk, ám amikor a barátom poharát töltötte, egy kicsi kiömlött az asztalra. Nem volt sok, és semmi nem ment rá a barátomra

A srác ennek ellenére jelenetet rendezett, rákiabált a pincérre és az étterem vezetőjét hívta, hogy beszélhessen vele.

Ezután azt állította az étterem menedzserének, hogy a pincér vizet öntött rá és ezért szeretné, ha kártalanítanák őket. Ingyen szeretett volna fogyasztani, ezért csinált jelenetet.

A férfi csúnyán ráfizetett a viselkedésére

A pincér és a menedzser ugyan elnézést kért, fel is ajánlottak egy ingyen desszertet nekik, ám a nőt szíven ütötte a férfi viselkedése.

Még aznap este szakított vele, mert egyrészt hazudott, másrészt teljesen feleslegesen viselkedett így a pincérrel.

Bocsánatot kért tőlem és azt mondta, tudja, hogy nem kellett volna hazudnia, de azt hitte, így meg tudja engedni magának ezt a vacsorát. Azt mondtam neki, hogy valójában a hazugság zavar a legkevésbé, sokkal inkább az fáj, hogy képes volt megalázni és leüvölteni valaki fejét csak azért, hogy ő maga nyerjen valamit

– öntötte ki a szívét a nő.

A fiatalember azóta is próbál megbocsájtást nyerni, ám a nő úgy érzi, nincs miről beszélniük.

A hozzászólók biztosították a nőt afelől, hogy jól döntött.

Kínos. Nagyszerű, hogy kidobtad

– olvasható az egyik kommentben.

Jól tetted! Nem csak az számít, hogy bánik valaki veled, hanem az is, hogy bánik másokkal

— tette hozzá egy másik kommentelő.