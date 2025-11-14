Drámai bejelentés: kórházba került a Megasztár várva várt sztárfellépője
Akcent egy hivatalos közleményt küldött az egészségügyi állapotáról. Bármennyire is szeretne, nem tud fellépni a Megasztár szombati élő show-jában.
Aggasztó közleményben mondta le szombati megasztáros vendégszereplését Akcent, az Európa-szerte elismert és népszerű román DJ, aki többek között INNA-val ért el zajos sikereket karrierje során.
A Megasztár élő show-ja előtt jött a drámai bejelentés
A zenész lett volna a Megasztár sztárfellépője a november 15-i élő show-ban. Tervei szerint Tóth Abigéllel, a tehetségkutató tavalyi évadának sztárjával adta volna elő a Sugar Daddy című vadiúj számukat, ám egy váratlan egészségügyi probléma miatt végül mégsem tud Budapestre utazni.
„Nehéz szívvel tájékoztatok mindenkit afelől, hogy nem fogok tudni fellépni Magyarországon, a Megasztárban. Jelenleg egy váratlan egészségügyi problémával kell megküzdenem, és az orvosi konzultációkat követően egyértelművé vált, ogy otthon kell maradnom, így nem utazhatok el. A körülmények miatt teljesen a gyógyulásomra kell koncentrálnom, és mindenképp el kell kerülnöm a komplikációkat. Nagyon nehezen hoztam meg ezt a döntést. Eddig mindig remekül éreztem magam Magyarországon, és alig vártam, hogy újra hozzátok látogassak. Sajnos, a mostani helyzet annyira súlyos, hogy az állapotomat kell előtérbe helyeznem. Köszönöm a megértést, a támogatást és a türelmet. Nagyra becsülök mindenkit, aki részt vett volna a produkció létrejöttében, és remélem, hogy amint az állapotom engedi, visszatérhetek hozzátok” – nyilatkozta hivatalos közleményében Akcent.
A váratlan helyzet ellenére Tóth Abigél természetesen ott lesz extra produkcióként a szombati élő show-ban, a duettpartnere nélkül adja majd elő új szerzeményét.
Tóth Abigél szakításról vallott
Tóth Abigél számos fellépést tudhat már most maga mögött, és új dalokra is készül. Erről januárban beszélt az M2 Petőfi műsorában.
„Mindenképp olyan dalokat szeretnék, amik érzelmeket írnak le. Akár egy szerelmi csalódás, akár egy nagyon boldog pillanat. Egy olyan érzelem, ami én vagyok” – fejtegette, aminek kapcsán felmerült, hogy a műsor alatt a szerelem is rátalált… Ahogy az korábban kiderült: Tóth Abigél párja a műsor egyik háttértáncosa lett. Azóta nem sok hír volt róluk, a fiatal énekesnő pedig most meglepő kijelentést tett a kapcsolatukról:
„Az vicc. Na, nem volt kamu. De szakítottunk. Ilyen az én szerencsém” – leplezte le a magánéleti titkot Abigél, aki a Megasztár válogatóján bántalmazó kapcsolatot említett, majd a Megasztár-házba úgy költözött be, hogy volt egy új párkapcsolata, ami végül nem állta ki a távolság próbáját. Nem sokkal később újra rátalált a szerelem a műsor egyik táncosával, akiről év elején ezt mondta:
„Megismertem egy jó fej srácot, tök aranyos volt, de az a helyzet, hogy ő márciusban utazik ki hajóra táncolni szeptemberig. Ő inkább azon az elven van, hogy ott szeretné jobban élni az életét, nekem legalábbis így jött le. Végül is örülök, hogy így alakult, mert úgy nem tudtam volna annyira a zenére koncentrálni” – utalt egy esetleges távkapcsolatra.
„Nyilván, ha valaki bejön az életembe, és tud hozzám adni, azt elfogadom, és tudok társ lenni. De ő most nem tudott hozzám adni, mindig csak veszekedtünk a folytatás miatt. Most úgy vagyok vele, hogy: jön, ami jön” – fogalmazott a Megasztár 2024-es versenyzője.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre