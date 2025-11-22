RETRO RÁDIÓ

Ismét állt a bál a Megasztárban: ezúttal Marics Petinél szakadt el a cérna

A fiatal énekes rossz néven vette zsűritársai szavait. A Megasztár zsűrije nehezményezte azt a kritikát, amelyet a versenyzője kapott.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.22.
Marics Peti Megasztár vita

Nem túlzás kijelenteni, hogy a Megasztár idei évadának egyik nagy esélyese Lengyel Johanna. A tehetséges, fiatal énekesnő ezúttal Bangó Margit Úgy mentél el című dalával állt színpadra, ám míg a mestere, Marics Peti szemeibe sikerült könnyeket csalni, a zsűri másik három tagja már közel sem volt ennyire elégedett a produkcióval.

G_R_8070
Nem aratott osztatlan sikert a Megasztár egyik nagy esélyese / Fotó:  Metropol

Ismét összekapott a Megasztár zsűrije

 

Az elmúlt hetekben akadt már példa arra, hogy a zsűri nem igazán értett egyet, ezúttal pedig Marics Peti volt az, aki elvesztette a türelmét. Curtis ugyanis, bár dicsérte Johanna hangját, nem tudta igazán átadni, miről szólt a dal. Hasonló véleményt fogalmazott meg Tóth Gabi is, aki hiányolta az érzelmi löketet, míg Herceg Erika úgy fogalmazott: mintha egy színházi előadás főpróbáján lett volna, és nem a premieren. Marics Peti ellenben érezte Johanna szívét-lelkét az előadásba, és fájlalta, amiért másnak nem ugyanazt jelentette a produkció, mint neki vagy a versenyzőjének, és nem is érezte méltónak a kritikát.

Mutatjuk a pillanatot, ahogy Marics Peti elveszti a türelmét!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu