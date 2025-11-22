Ismét állt a bál a Megasztárban: ezúttal Marics Petinél szakadt el a cérna

Nem túlzás kijelenteni, hogy a Megasztár idei évadának egyik nagy esélyese Lengyel Johanna. A tehetséges, fiatal énekesnő ezúttal Bangó Margit Úgy mentél el című dalával állt színpadra, ám míg a mestere, Marics Peti szemeibe sikerült könnyeket csalni, a zsűri másik három tagja már közel sem volt ennyire elégedett a produkcióval.

Nem aratott osztatlan sikert a Megasztár egyik nagy esélyese / Fotó: Metropol

Ismét összekapott a Megasztár zsűrije

Az elmúlt hetekben akadt már példa arra, hogy a zsűri nem igazán értett egyet, ezúttal pedig Marics Peti volt az, aki elvesztette a türelmét. Curtis ugyanis, bár dicsérte Johanna hangját, nem tudta igazán átadni, miről szólt a dal. Hasonló véleményt fogalmazott meg Tóth Gabi is, aki hiányolta az érzelmi löketet, míg Herceg Erika úgy fogalmazott: mintha egy színházi előadás főpróbáján lett volna, és nem a premieren. Marics Peti ellenben érezte Johanna szívét-lelkét az előadásba, és fájlalta, amiért másnak nem ugyanazt jelentette a produkció, mint neki vagy a versenyzőjének, és nem is érezte méltónak a kritikát.

Mutatjuk a pillanatot, ahogy Marics Peti elveszti a türelmét!