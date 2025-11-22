Most kiderül: tényleg otthagyta a Megasztárt Curtis?

Kökény Lali esett ki a Megasztár negyedik élő show-jában, aki Curtis csapatát erősítette. A rapper ezzel az utolsó versenyzőjétől is kénytelen volt búcsút venni: emiatt, és az elmúlt hetek konfliktusait követően úgy döntött, kiszáll a műsorból.

Tényleg otthagyta a Megasztárt Curtis? / Fotó: Máté Krisztián / metropol

Hogy döntött Curtis?

A műsor ötödik élő show-jában három zsűritag jelent meg: Herceg Erika, Tóth Gabi és Marics Peti. Tóth Gabi elmondása szerint, bár próbálta lebeszélni erről, Curtis arra jutott, nem tér vissza a tehetségkutatóba...

Ám ekkor jött a nem várt fordulat.

Egyszer csak beállított Curtis: a rapper elnézést kért, amiért kétségek közt hagyott mindenkit, majd elmondta, nem akart senkit sem cserben hagyni, így arra jutott, folytatja a műsort.