Most kiderül: tényleg otthagyta a Megasztárt Curtis?

Utolsó versenyzőjétől búcsúzott legutóbb a rapper. Curtis ezután döntött úgy, nem folytatja tovább.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.22.
Módosítva: 2025.11.22.
Kökény Lali esett ki a Megasztár negyedik élő show-jában, aki Curtis csapatát erősítette. A rapper ezzel az utolsó versenyzőjétől is kénytelen volt búcsút venni: emiatt, és az elmúlt hetek konfliktusait követően úgy döntött, kiszáll a műsorból.

Tényleg otthagyta a Megasztárt Curtis? / Fotó: Máté Krisztián / metropol

Hogy döntött Curtis?

A műsor ötödik élő show-jában három zsűritag jelent meg: Herceg Erika, Tóth Gabi és Marics Peti. Tóth Gabi elmondása szerint, bár próbálta lebeszélni erről, Curtis arra jutott, nem tér vissza a tehetségkutatóba...

Ám ekkor jött a nem várt fordulat.

Egyszer csak beállított Curtis: a rapper elnézést kért, amiért kétségek közt hagyott mindenkit, majd elmondta, nem akart senkit sem cserben hagyni, így arra jutott, folytatja a műsort.

Curtis az utolsó pillanatban befutott / Fotó:  Metropol

 

