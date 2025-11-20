RETRO RÁDIÓ

Meglepő dolgot szúrtak ki a rajongók Curtis karácsonyi fotóján

Le akarta dobni a cukiságbombát. Vajon mit szól a kommentekhez Curtis?

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.11.20.
Curtis gyerekkori fotó fehér karácsony zöld

Mesés múltidéző képpel szerette volna a karácsonyra hangolni rajongóit a Megasztár mestere az Instagram-oldalán. Curtis egy 30 évvel ezelőtti, gyerekkori képet osztott meg. Ám úgy tűnik, fordítva sült el a cukiságbomba.

Curtis
Úgy tűnik, fordítva sült el Curtis cukiságbombája Fotó: Máté Krisztián/Metropol

Így nézett ki 30 éve Curtis karácsonykor

Egy zabálni való kisfiú tekint ránk az 1995-ben készült karácsonyi felvételen: így nézett ki Curtis kölyökként. Ám a rajongók közül többeknek nem a tekintet, nem is a mozdulat szúrt szemet, hanem a karácsonyi pulcsi. Pontosabban annak két domináns színe. Az Újpest-drukker rapper ugyanis zöld-fehér (meg persze piros és fekete), azaz Fradi-színű karácsonyi pulcsiban látható.

Szép zöld pulcsid van

– írta egy hozzászóló.

Akkor még nem voltál tisztában a felsőd színének jelentésével

– jegyezte meg más.

Curtis egyelőre nem reagált, de nem lennénk meglepve, ha szóra sem méltatná az efféle megjegyzéseket. Végtére is a rapper a szeretet ünnepére szeretné hangolni rajongóit ezzel a ritka, de őszintén kedves képpel. Aki pedig kötözködni szeretne, az most jó eséllyel hoppon marad.

 

