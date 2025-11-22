Megfagyott a levegő a stúdióban: máris távozott a Megasztár egyik versenyzője
Egy hét, és véget ér a Megasztár. Az ötödik élő show-ban ezúttal két versenyző is búcsúzik, a zsűri, valamint a nézők döntése alapján pedig az egyik feltörekvő énekes máris távozásra kényszerült.
Az első körös szavazás lezárását követően kiderült, hogy Bíró Csongor, Ádám Attila és Kedl Olívia jutott tovább a második fordulóba.
Az ötödik élő show első kiesője tehát Szabó Kamilla Lilla volt - Tóth Gabi utolsó versenyzője is kiesett, amit sem ő, sem a fiatal lány nem állta meg könnyek nélkül.
