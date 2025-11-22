RETRO RÁDIÓ

Megfagyott a levegő a stúdióban: máris távozott a Megasztár egyik versenyzője

Nem állták meg könnyek nélkül.. A Megasztár egyik nagy tehetsége

Megasztár versenyző kieső

Egy hét, és véget ér a Megasztár. Az ötödik élő show-ban ezúttal két versenyző is búcsúzik, a zsűri, valamint a nézők döntése alapján pedig az egyik feltörekvő énekes máris távozásra kényszerült.

Megasztár logo
Máris távozni kényszerült a Megasztár egyik tehetsége / Fotó: TV2

Hatalmas tehetség távozott a Megasztárból

Az első körös szavazás lezárását követően kiderült, hogy Bíró Csongor, Ádám Attila és Kedl Olívia jutott tovább a második fordulóba.

Az ötödik élő show első kiesője tehát Szabó Kamilla Lilla volt - Tóth Gabi utolsó versenyzője is kiesett, amit sem ő, sem a fiatal lány nem állta meg könnyek nélkül.

G_R_8129
Megsiratta Kamilla kiesését Tóth Gabi / Fotó:  Metropol

 

