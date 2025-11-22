"Kikészítem a környezetemet" – Döbbenetes szokásáról vallott Tóth Gabi: ezzel mindenkit az őrületbe kerget

Az újonnan indult Nőfilter című podcastben négy teljesen különböző nő világa találkozik, ahol rengeteg közéleti és személyes témát érintenek: így beszélgetett Gáspár Evelin Lengyel Erikával, Tóth Gabival és Fodor Zsókával. A harmadik adásban a világ ügyes -bajos dolgairól beszélgettek.

Megasztár 2025: Tóth Gabi új dallal rukkol elő a Megasztárban (Fotó: Markovics Gábor)

Tóth Gabi: „Kikészítem a környezetemet”

Az énekesnő elárulta, hogy noha szakmájából adódóan inkább a rendszertelenség jellemző rá, van valami, amiből nem hajlandó engedni.

Nekem nem fontos, hogy élére legyenek állítva a dolgok otthon, ami viszont a mániám, az a higéniai része, abban viszont kikészítem a környezetemet. Nálam baktériumok nem lehetnek, meg morzsa sem. Ha hazajövünk egy bevásárlásból és kint vannak a tejek, meg minden elöl van kéznél, az nem baj.

– magyarázza, majd hozzáteszi, hogy nincs egyszerű dolga, mert kislánya, Hannaróza is olyan korszakban van, hogy “egy perc alatt robbantja szét a házat”, ahogy anyukája fogalmaz. Mindemellett Tóth Gabi párja, Papp Máté Bence is hozzáteszi a magáét a rendetlenséghez:

Ő elvan, leveszi a gatyót, kilép belőle és közben megy tovább, valami mást néz közben, észre sem veszi magát. Most már azt csinálom, hogy nem rakom el, megvárom amíg észreveszi, én már idegbe vagyok, de nem veszi észre. Szóval káosz van nálam, de van benne egyfajta rendszer. A tisztaság részére háklis vagyok.

És, hogy mi az ami viszont kifog rajta otthoni környezetben?

Én a ruhákkal küzdök. A mai napig nem tudom a ruhákat rendszerben tartani, mert nagyon sok van. Ragaszkodom a régi ruhákhoz, nem bírom őket eladni, mert mindenhez van egy emlékem, hogy mikor volt rajtam, meg majd “úgyis jó lesz a gyereknek”.Van olyan, hogy inkább nem is megyek arra, és akkor nem nézem a ruhakupacot. Lehet, hogy mániákus dobozoló leszek.

– árulta el nevetve.

Tóth Gabi visszatér a Megasztár színpadára

Az énekesnő a tehetségkutató második évadában zsebelte be a harmadik helyezést, abban az évben az év női hangja címet azonban ő nyerte. Élő show keretein belül tehát húsz évvel ezelőtt lépett utoljára a Megasztár színpadára, szombat este azonban mikrofont ragad és egy új dalt mutat majd be a közönségnek és zsűri társainak. Két héttel ezelőtt Herceg Erika a Megasztárban debütált új dalával, amely azóta is óriási sikernek örvend a legnagyobb videómegosztó platformon.