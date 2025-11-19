Aggódnak a rajongók: összeomlott a Megasztár versenyzője

Németh Bea számára a Megasztár nemcsak szakmai mérföldkő volt, hanem érzelmileg is erősen megterhelő időszak. A tehetséges énekesnő a nyolcadik helyen végzett, mestere pedig Herceg Erika volt, aki végig hitt benne, és abban a hangban, amely miatt sokan már a válogatóktól kezdve „aranytorkú anyukának” nevezték. Bea több mint húsz alkalommal próbálkozott különböző tehetségkutatókban az elmúlt években, mire végre idáig eljutott, így nem meglepő, hogy a kiesés mélyen megérintette.

Németh Bea megasztáros teljesítménye alapján sokak szerint a mai napig a műsorban lenne a helye (Fotó: Bors)

A Megasztár énekesnője összeomlott a kiesése után

A verseny után azonban nem könnyebbült meg: a TikTokra feltöltött egyik legutóbbi videójában, amikor azt kérdezték tőle, nem hiányzik-e a Megasztár színpada, könnyek között omlott össze. A felvételen látszik, mennyire megviseli, hogy véget ért számára az a közeg, ahol végre megmutathatta, mit tud, és ahol hetekig tartó szeretetet és figyelmet kapott a nézőktől.

A rajongók teljes mellszélességgel mellette állnak

A rajongók reakciója villámgyorsan érkezett, és Bea videója hamar a támogatás hullámait indította el. Sokan a saját fájdalmukat fogalmazták meg amiatt, hogy sírni látták, mások pedig próbálták erősíteni és biztatni. Volt, aki egyszerűen csak annyit írt, hogy számára Bea az igazi győztes, mások pedig a hangját dicsérték, és azt mondták, végig szavaztak rá, mert megérdemelte volna a döntőt is:

Ne szomorkodj miatta, fantasztikus hangod van, ennél még sokkal több mindent el tudsz érni az életben ilyen komoly tudással és hanggal, soha ne add fel, mert csodálatos nő vagy minden tekintetben

– záporoztak a hasonló kommentek.

Vajon folytatja az éneklést?

A videó alatti üzenetekből egyértelmű, hogy Németh Bea mögött komoly rajongótábor áll, amely nemcsak a műsor ideje alatt, hanem utána is kitart mellette. Bár most összetörtnek tűnik, az emberek hite és szeretete új erőt adhat neki ahhoz, hogy ne engedje el az álmait, és továbbra is azt tegye, amihez a legjobban ért: énekeljen.