„Hatalmas rémület” – A legrosszabbtól tartott! Súlyos betegségéről vallott a Megasztár énekese

Varga Ferit 2005-ben a Megasztár harmadik szériájában ismerhette meg az ország, ahol Rúzsa Magdival kellett megküzdenie az év hangja címért. A zenész élete fenekestül felfordult, mióta pár éve súlyos betegséget állapítottak meg nála.

A Megasztár versenyzője beszámolt betegsége részleteiről Fotó: Gábor Zoltán/Metropol

A Megasztár énekese őszintén vallott állapotáról

November 14-én, a cukorbetegség világnapján kiemelt figyelemmel adózunk a betegségben szenvedők előtt. Varga Ferit 2018-ban diagnosztizálták 2-es típusú cukorbetegséggel egy általános vizsgálat során.

A sztárt eleinte sokkolta a diagnózis, elmondása szerint hatalmas félelemben élt, a legrosszabbra is fel volt készülve.

Hatalmas rémület volt hirtelen. Nem tudtam, hogy mit kell csinálni, vagy ez mivel jár, mi lehet a következménye. Mindenbe belegondoltam. Mondtam, hogy én nem fogom látni a gyerekeimet, mi van, ha levágják az ujjamat vagy a lábamat?

– mesélte lapunknak.

Az első sokk után azonban Feri mindent megtett, hogy javuljon az állapota.

Rájöttem, hogy ez csak felelőtlenség kérdése. Egy kajálás nem érhet annyit, mint amikor a gyerekeket megölelem.

A Megasztár felfedezettje azóta teljes életmódváltáson ment át, diétázni kezdett, melynek következtében leadott majdnem húsz kilót. Családjával együtt tudatosan odafigyelnek az egészséges táplálkozásra. Feri elmondása szerint számára az a legfontosabb, hogy családjával együtt egészségesek legyenek:

„A legfontosabb számomra az, hogy a gyerekeimet meg tudjam ölelni, vagy elmenni velük kirándulni.”

Varga Ferit családja mindenben támogatja

Gyerekeire és feleségére, Balássy Bettyre mindenben számíthat, sőt együtt tartják a szigorú diétát:

Amikor a gyerekek még kisebbek voltak, akkor mondták, hogyha én nem ehetek, akkor ők sem fognak

– idézte fel a kedves emléket.

Feri bevallása szerint egy dolognak volt nehéz ellenállnia az elején.

„A nagyon rendszertelen étkezést abba kellett hagyni. Én imádok éjszaka enni, ha éjszaka értünk haza, akkor mindig megettem egy jó kis szendvicset. Ezt nehéz volt leküzdeni az elején.”

A családapa felhívja mindazok figyelmét, akik hasonló cipőben járnak és megküzdenek a betegséggel, hogy ne vegyék félvállról.