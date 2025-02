Balássy Betty szívszorító történetet mesélt el: a kisfiáról van szó

Varga Feri és Balássy Betty gyerekei szerető családi környezetben nőnek fel, az énekespár pedig tudatosan törekszik arra, hogy őszintén, nyíltan kommunikáljon velük. Fiuk, Miksa szívszorító kívánsága után kerítettek sort egy fájdalmas beszélgetésre.

Balássy Betty kisfia megható kívánságot intézett a Mikuláshoz (Fotó: Tőle Béla / MTVA)

A tehetséges énekesnő, Balássy Betty a Duna Ridikül című műsorában nyilatkozott arról, hogyan meséltek gyermekeiknek a halál fogalmáról...

„Nehezen emésztette meg Miksa a nagymamája halálát. Nem volt könnyű átadni neki, hogy ő nincs többé velünk. Még a Mikulástól is azt kérte, hogy jöjjön vissza a nagyi és Szotyi, a kutyusunk. Egymás után két súlyos veszteség érte, de nem akartam becsapni, ezért elmondtam, bármennyire is szeretnénk, őket már senki sem tudja visszahozni” – osztotta meg Balássy Betty, aki mindhárom gyermekével egyenesen, nyíltan kommunikál. Az előadó hozzátette, a szülőket komoly feladat elé állítják az ilyen helyzetek.

A sztárpárnak három gyermeke van: Róza tizennégy-, Dani tizenegy-, Miksa hétéves. Az énekesnő a magazinműsorban azt is elmesélte, kislányával is van hasonló emléke arról, hogy egy súlyosabb témát kellett vele megértetnie. Róza kilencéves korában, egy cukrászdában találkozott először értelmi fogyatékos emberrel.

„Láttam rajta, hogy szorong, nem érti, miért viselkedik így, ezért kivittem a helyről, hogy megbeszélhessük, mi történt. Azóta több sérült emberrel hozott össze bennünket a sors, és most már nem fél az ilyen találkozásokkor” – tette hozzá az énekesnő.