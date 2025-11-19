Tóth Gabi fekete ruhában hódított - Fotó!
Az Inspiráló Nők Gálája azokat a nőket ünnepli, akik szakmai sikereikkel vagy közösségi munkájukkal valódi példaképpé váltak.
A közösségi oldalakon sorra jelentek meg a gálafotók, amelyeken a sztárok káprázatos öltözékekben mutatkoztak. A Megasztár zsűritagja, Tóth Gabi is részt vett a rendezvényen, és szinte minden tekintet rá szegeződött.
Lehengerlő fekete ruhában tündökölt Tóth Gabi a gálán
A gyönyörű énekesnő egy elegáns, fekete, mélyen dekoltált ruhában érkezett, amely tökéletesen kiemelte nőies vonalait és magabiztos megjelenését. Vállig érő, fekete haja keretezte az arcát, ami még különlegesebbé tette a megjelenését, egy rajongó pedig meg is dicsérte, milyen remekül áll neki ez a stílus.
Inspiráló Nők Gálája is volt a héten, jó volt találkozni sok kedves ismerőssel
- írta a Tóth Gabi a posztja alá.
Mutatjuk is Tóth Gabi gyönyörű megjelenését az Inspiráló Nők Gáláján!
