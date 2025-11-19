RETRO RÁDIÓ

Tóth Gabi fekete ruhában hódított - Fotó!

Az Inspiráló Nők Gálája azokat a nőket ünnepli, akik szakmai sikereikkel vagy közösségi munkájukkal valódi példaképpé váltak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.19.
Tóth Gabi Inspiráló Nők Gála gálafotó énekesnő

A közösségi oldalakon sorra jelentek meg a gálafotók, amelyeken a sztárok káprázatos öltözékekben mutatkoztak. A Megasztár zsűritagja, Tóth Gabi is részt vett a rendezvényen, és szinte minden tekintet rá szegeződött.

Káprázatos külsejével tarolt Tóth Gabi az Inspiráló Nők Gáláján
Káprázatos külsejével tarolt Tóth Gabi az Inspiráló Nők Gáláján Fotó: Markovics Gábor

Lehengerlő fekete ruhában tündökölt Tóth Gabi a gálán

A gyönyörű énekesnő egy elegáns, fekete, mélyen dekoltált ruhában érkezett, amely tökéletesen kiemelte nőies vonalait és magabiztos megjelenését. Vállig érő, fekete haja keretezte az arcát, ami még különlegesebbé tette a megjelenését, egy rajongó pedig meg is dicsérte, milyen remekül áll neki ez a stílus.

Inspiráló Nők Gálája is volt a héten, jó volt találkozni sok kedves ismerőssel

- írta a Tóth Gabi a posztja alá.

Mutatjuk is Tóth Gabi gyönyörű megjelenését az Inspiráló Nők Gáláján!

 

