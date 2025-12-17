„Már nem orrból énekelsz” – Tóth Gabi körül felrobbant az internet

Ha van az országban olyan név, ami önmagában is vitát és nem egyetértést generál, az bizony Tóth Gabi neve. Karrierje során volt már anyatigris, spirituális személy, de sokan emlegetik ősanyaként is. Talán pont ezért is ennyire megosztó személyiség, hiszen sokan imádják az őszinteségéért és a közvetlen megszólalásaiért, mások viszont túl soknak és túl hangosnak titulálják.

Tóth Gabi az ország egyik legmegosztóbb sztárja (Fotó: Markovics Gábor)

Tóth Gabi zenéje ismét felkavarta az állóvizet

Ebben a megosztó energiájú reflektorfényben építgeti saját útját Tóth Gabi, a Megasztár egykori szereplője, aki az új dalával, a „Hamvaim” című számmal, most még alaposabban berobbant a köztudatba. De a dal pozitív visszhangja mellett egy másik beszédtéma is felütötte a fejét.

Egy komment, ami úgy csattant, mint egy pofon... Vagy mint egy bók? Nézőpont kérdése.

Egy hölgy ugyanis ezt írta Tóth Gabi posztja alá:

JÓ LETT GABI! Már nem orrból énekelsz.

Bók, vagy beszólás?

Ami igazán érdekes, hogy még Gabi is megosztotta a kommentet az Instagram-sztorijában. Na, itt vált igazán elgondolkodtatóvá az ügy. Pozitív üzenet volt ez? Vagy egy burkolt, generációkat átívelő beszólás? Mert ugye, ha már egy idősebb hölgy is észreveszi a fejlődést, az bizony elismerésnek számít.

Tóth Gabi a Megasztár második szériájában indult, ahol harmadik helyezést ért el (Fotó: Markovics Gábor)

A hamvakból új hang született

Tóth Gabi ezzel a húzással megmutatta, hogy ő bizony nem fél a véleményektől, sőt, hajlandó beleállni a megosztottságba, és talán éppen ez az, ami miatt egyre többen figyelnek fel rá. A „Hamvaim” nemcsak egy dal – hanem egy új fejezet kezdete, ahol a kritikából tartalom, a beszólásokból beszédtéma, a hamvakból pedig új hang születik.