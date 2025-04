Drew Barrymore keresztanya lett: hozzávágott egy üveg pezsgőt az ünnepelthez – Videó

Felavatták a világ jelenleg 8. legnagyobb tengerjáró hajóját Miamiban: az MSC World America 333,15 méter hosszú és egyszerre akár 6762 utas szállítására is képes. (A jelenlegi rekorder az Icon of The Seas, melyről Gelencsér Timi és Vasvári Vivien is posztolt.

A világ jelenleg 8. legnagyobb tengerjáró hajójának lett a keresztanyja Drew Barrymore (Fotó: PAUL MORIGI / AFP)

Az impozáns vízi jármű keresztanyjának „Charlie egyik angyalát”, a Charlie angyalai-mozifilmekből is ismert Drew Barrymore amerikai színésznőt kérték fel, aki igent mondott és a ceremónia során a kék selyemzsinórt elvágva – régi hagyomány szerint – egy üveg pezsgőt vágott a hajó oldalához.