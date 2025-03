Még február közepén posztolt Gelencsér Timi élete egyik legnagyobb kalandjáról: a világ jelenleg legnagyobb tengerjáró hajójával, az Icon of The Seas-zel utazott! (Bár Timi óceánjáróként emlegeti, abból jelenleg csak egy létezik: a Queen Mary II – ami átkel az Atlanti-óceánon.) Az egykori szépségkirálynő anno megígérte, hogy majd részletes beszámolóval jelentkezik. Nos, ennek most jött el az ideje!

Erre képes a világ jelenlegi legnagyobb tengerjáró hajója – Gelencsér Timi élménybeszámolóját nem csak hallgatni, nézni is élmény (Fotó: TV2)

Fantasztikus szórakozási lehetőségeink voltak, itt például egy műkorcsolya-előadásra mentünk. A jégpályát a vendégek is kipróbálhatták, amire nekünk sajnos nem jutott idő. Ugyan hét éjszakát töltöttünk a hajón, viszont amennyi programlehetőséget kínálnak, egyszerűen nem fér bele minden. Figyelnek az aktualitásokra, a Super Bowl döntőjét is együtt néztük, illetve a Valentin-napot is megünnepelhettük

– mesélte az egykori szépségkirálynő.

Azért így is sok élményben lehetett része Gelencsér Timinek, aki a hajón kóstolt bele a szörfözésbe, átélte, milyen az, amikor az embert 130 méter magasan kilógatják a tengerjáró oldalán, a Bahamákon pedig búvárpipás merülésre ment kedvesével, aki az út során megkérte a kezét! Timi pedig igent mondott.

