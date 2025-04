Lehullt a lepel Pap Dorci szív alakú lufijáról

Pap Dorci Exatlon című műsorban vált sokak számára ismertté és tett szert országos hírnévre. Sokan követik őt közösségi oldalán és egy nemrég kikerült kép egyértelmű célzást tett a fiatal életében bekövetkezett változásra.

Pap Dorci életébe komoly változást hozott az idei év Fotó: Szabolcs László/Mediaworks archív

Pap Dorci: „A gyerekek a mindeneim, örülök ennek a döntésnek”

Pap Dorci Instagram posztjában a napokban Párizsból jelentkezett be és nem is akárhogy. A fiatal két képet is megosztott, amelyben piros, szív alakú lufikat tart a kezében, a háttérben a romantika egyik jelképével, az Eiffel-toronnyal. Az elismerő kommentek között záporoztak a szív emojik a képhez, egy nehezen félreérthető helyzetet idézve ezzel.

„Másodszor jártam Párizsban, Maluma koncertre mentünk. A főváros szépsége ezúttal is lélegzetelállító volt” – kezdett mesélni Dorci az útról visszaérkezve.

A szív alakú lufik kapcsán elárulta a fiatal lány, nincs semmi, amit mögé lehet képzelni.

„Lehetett ott fotót készíteni a luficsomóval és megtetszett, így csináltam pár fényképet vele. Ennyi a háttere, mielőtt bárki bármi mást gondolna.”

Az tehát, hogy Pap Dorci párja állt a fotókat készítő telefon másik oldalán, csak a rajongók fejében élt. A fiatal ugyanakkor elárulta, komoly döntést hozott és óriási változás előtt áll az életében.

Vásároltam egy saját lakást, így felmondtam a budapesti albérletemet. Ezért most néhány hónapra hazautazom a szüleimhez Nyíregyházára, amíg elkészül a saját fészkem.

Ez azonban nem okoz komoly fejtörést a sportolónak, hiszen kiváló a kapcsolata a szüleivel és így a nagynéni szerepét is aktívabban elláthatja majd.

„Anyumékkal fogok együtt lakni és nővérem a szomszédom lesz. Néhány hónapja megszületett a gyermeke és nagyon vártam már, hogy nagynéni legyek. A gyerekek a mindeneim, örülök ennek a döntésnek, hogy odaköltözök. Így lényegesen több időt tudok velük és a gyermekkel tölteni.”

Új időszak kezdődik a fiatal életében

Pap Dorci elárulta, nem csupán a költözés hoz újdonságot az életébe. A környezetváltással egy életmódváltásba is kezd. Nem mondhatni ugyan a fiatalról, hogy drasztikus változásra lenne szüksége, de úgy érzi, vissza kell hoznia a sportot a mindennapokba.