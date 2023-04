Nem fogok elhinni, mire készült a TV2 cicalánya

Pap Dorcit teljesen megfertőzte a tánc szeretete a Dancing with the Stars-ban. Az egykori Exatlon- kihívó a tavalyi évben a harmadik helyezést érte el a táncos műsorban, Baranya Dávid partnereként. Akkor a Borsnak azt nyilatkozta Dorci, nem tervezi abbahagyni a táncot, mert nagyon élvezte a sok gyakorlást és a mozgást a felkészülés alatt.

„Nagyon jól éreztem magam a két táncban, teljesen különböző volt. Két véglet volt érzelmileg, nem gondoltam, hogy ilyen könnyen tudok majd átkapcsolni az egyikből a másikba. De nagyon meg tudtam élni a rumbát is és a jive-ot is. Nekem ezek már örömtáncok, így a végére már nagyon tudom élvezni” – mondta korábban lelkesen Dorci.

Pap Dorci nagyon érzi a ritmust. Fotó: TV2





Újra felvette a tánc cipőt

Pap Dorci ígéretéhez hűen nem tudott ellenállni a táncparkett hívásának, és újra felhúzta a tánccipőit. Bele is vetette magát a felkészülésbe, amiben a Dancing with the Stars koreográfusa segít neki. Egy videót is megosztott arról, hogyan gyakorolnak. Bár Dorci tudja, hogy még hosszú út áll előtte, már most komoly tervei vannak.

„A Dancing-ben megfertőzött a tánc és rájöttem, hogy ebből nem lehet kigyógyulni! Nem vagyok profi, de a tanárom annál inkább. Vannak terveink is, nem csak úgy táncikálunk, szeretnénk elindulni egy ProAm versenyen, ehhez pedig úgy érzem, hogy a legjobb kezekben vagyok!”

– írta Instagram-videójához a csinos lány.