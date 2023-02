Kemény üzenetet küldött exének: ilyen férfiak elől menekül Pap Dorci

Pap Dorcit az Exatlon Hungary második évadában ismerhették meg a nézők, és bár hiába volt megosztó személyiség, sokan azonnal a szívükbe zárták. A fiatal lány azóta is aktív szereplője a médiának, hol a lehengerlő tánctudásáról, hol pedig magánéléről cikkeznek az újságok, utóbbi pedig igencsak foglalkoztatja a rajongóit. Ez nem is csoda, hiszen Dominikára kétszer is szingliként utazott ki, ám mindannyiszor párkapcsolatban tért haza. Először a török származású stábtaggal, Yilmazzal került közelebbi kapcsolatba, majd két évvel később Esztergályos Patrik rabolta el a szívét. Mindkét kapcsolata csupán pár hónapot élt meg, majd a Dancing with the Stars műsorában összeboronálták egy profi táncossal, ám később cáfolta, hogy bármi lenne köztük.

Pap Dorci burkoltan üzent az exeinek? Fotó: Szabolcs László

Most arra is fény derült, hogy Dorci még mindig szingli, sőt mi több... Egyedül is boldog, és a hibáiból tanulva, nem szeretne csak úgy fejest ugrani egy kapcsolatba. Írásában arra is utalt, hogy eddig még nem sikerült olyan párt találnia, aki feltétel nélkül támogatta volna, ez pedig nála egy fontos szempont...

„Nekem szerencsére sosem volt problémám, mindig boldog voltam egyedül is. Nem vagyok kapcsolatfüggő, rengeteg más dologban is megtalálom a boldogságot. Nyilván vágyom egy kapcsolatra, ki nem?!

Viszont már nem szeretnék meggondolatlanul akármilyen kapcsolatba beleugrani. Sokat tanultam az eddigiekből. Csak olyanra vágyom, amiben igazán boldog vagyok és önmagam lehetek, illetve elég érett az illető ahhoz, hogy bármikor, bármiben mellettem legyen és támogatni tudjon

– válaszolt követői kérdésére Dorci, aki azt is hozzátette, hogy a gyermekvállaláson is elgondolkozott, ám ez még a jövő kérdése. Mindenekelőtt a megfelelő partnert szeretné megtalálni, viszont nincs könnyű dolga, hiszen a rohanó hétköznapjait kell megosztania egy társsal...

Visszatér a képernyőre

Dorci megfeszített tempóban dolgozott az utóbbi hetekben, így nem csoda, hogy a végére teljesen kimerült. Ennek ellenére egy cseppet sem bánja a dolgot, hiszen hamarosan Majka és Pápai Joci oldalán a Zsákbamacska műsorában láthatjuk. Mint mondta, ez egy nagyon izgalmas időszak volt az életében, főként azért, mert a műsorkészítésbe is beleláthatott.

Számomra nagyon izgalmas volt ez az egész, hiszen eddig csak szereplőként vettem részt műsorokban, most viszont teljesen belelátok a másik oldalba, más szerepben vagyok. Egyre jobban érdekel ez a vonal is, szívesen kipróbálnám magam a tévé más területein, bízom benne, hogy lesz még rá lehetőségem

– árulta el korábban a Borsnak Dorci, aki a táncról sem feledkezett meg, szeretne versenyeken indulni.

„A tánc nagyon hiányzik, nem is hagytam abba a Dancing után, továbbra is odáig vagyok érte, viszont most a Zsákbamacska forgatása alatt muszáj volt szüneteltetnem, mert a napi 10 órás forgatások mellett sajnos nem tudtam sehova beilleszteni a táncórákat. Remélem, utána tudom folytatni, és ha igen, akkor mindenképp tervben van legalább egy Pro-am versenyen is” – fogalmazott az egykori Kihívó.