Pap Dorci a szingliségről: Talpraesettebb lettem, ez nagyon ijesztő a fiúknak

Bár még csak 21 éves, sok minden van Pap Dorci háta mögött. A fiatal nyíregyházi lányt az Exatlon és a Dancing with the Stars című TV2-es műsorból ismerhetik a nézők. A sportreality All Star évadában derült ki: romantikus szálak fűzik a bajnok csapatban versenyző Esztergályos Patrikhoz. Kapcsolatuk rohamtempóval haladt előre, s talán éppen ez lett a vesztük: októberben már szakításról számoltak be.

Bár Patrikra azóta rátalált a szerelem, Dorci a Mokkában arról beszélt, hogy jelenleg szingli, és nagyon jól érzi így magát.

Pap Dorcinak nincs szüksége párkapcsolatra a boldogsághoz Fotó: TV2/Mokka

„Sosem éreztem magam kapcsolatfüggőnek. Sosem éreztem, hogy nekem mindenképpen szükségem van valakire magam mellett, ahhoz, hogy boldog tudjak lenni. Annyira megtalálom más dolgokban is a boldogságot” – fejtegette a 21 éves lány.

Szavait alátámasztotta a műsorba meghívott szakértő, Pólus Enikő mentálhigiénés szakember is.

A szakértő alátámasztotta Dorci szavait Fotó: TV2/Mokka

„Szükségünk van egymásra, csak hogy ha nem vagyunk hozzá megérkezve lélektanilag, vagy bármilyen más területen, akkor valóban nagyon ki kéne használni úgy, ahogy Dorci is teszi ezt az időszakot, amíg az ember egyedül él, hogy önmagával tanuljon meg jól kapcsolódni” – fejtette ki szakértői véleményét a műsorban Pólus Enikő, majd hozzátette: bizonyos dolgokat csak egyedüllétben lehet megtanulni, ez a tapasztalás pedig elengedhetetlen egy későbbi, jól működő párkapcsolathoz.

Dorci ezután tovább fejtegette szinglisége okát:

Nagyon fiatal vagyok még, de rengeteg mindent megéltem már ehhez képest. Nyilván ettől talpraesettebb is lettem, és érettebb gondolkodású, és az én korosztályomban ez nagyon ijesztő a fiúknak

− fedte fel Dorci, aki bár Patrikot név szerint nem említette, valószínűleg a vele való kapcsolatára is gondolt, mikor kifejtette zárógondolatait a Mokkában.

„Rengeteg kompromisszum kell egy kapcsolathoz, hogy jól működjön. De ha mást nem, akkor legalább tanulni kell belőle. Nehéz felismerni, hogy most ebből a kapcsolatból mit tudok én kivenni a végén, mert nem véletlenül lett vége. Nyilván volt egy rossz oldala, azért lett vége, de nagyon sok minden tanulságos volt belőle, sok olyat tanultam meg, amit tovább tudok vinni az életemben és a személyiségemhez is hozzáad.”