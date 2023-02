Esztergályos Patrik az új szerelméről vallott

Nem is igazán látta barátnője arcát Esztergályos Patrik, amikor megismerkedtek! Az Exatlon című TV2-es műsorban is remekelő ifjúsági olimpiai bajnok magyar párbajtőröző egy beöltözős buliban találkozott a titokzatos kedvessel, akivel egy közös barátjuk mutatta be őket egymásnak.

Patrik nemrég lépett ki a szintén Exatlonból ismert Pap Dorcival való kapcsolatából. A fiatalok rohamtempóval haladtak előre, hamar össze is költöztek, majd nem sokkal utána már a szakításukról lehetett olvasni. Patrik okult az esetből, ezúttal nem szeretne elsietni semmit!

Új kedveséről így nyilatkozott a Ripostnak:

„Egy halloweenpartin ismerkedtünk meg. Egy közös barátunk volt a kerítő: a barátnőmnek azt mondta, hogy egy meglepetés várja majd a bulin: rám gondolt. Nekem pedig azt, hogy megbánom, ha nem jövök el. Hát majdnem nem mentem – elevenítette fel az esetet a Ripostnak Patrik. – Végül mégis rászántam magam, olyan este 11 körül meg is érkeztem. A barátnőmön teljes arcát takaró smink volt, Joker-szerű. Csak a szemét és a haját láttam, és hogy igen dekoratív lány.”

Beöltözős bulin ismerkedtek meg a fiatalok. Az üzengetéseket randik váltották fel, azóta sokfelé kirándultak már Fotó: Instagram/Esztergályos Patrik

„Már ott sokat beszélgettünk, sok a közös pont az életünkben. Tapogatóztam, hogy elhívhatnám-e randira. Végül a buli után még napokig csak üzengettünk egymásnak, aztán rájöttünk, hogy ez kevés. Elhívtam randizni, a Margitszigeten sétáltunk, forralt boroztunk. Nagyon sokat találkozunk, és mindig van miről beszélni, nincsenek üresjáratok. Megy minden magától, semmit sem erőltetünk.”

Patrik a napokban újabb közös képet osztott meg, ám ezúttal is ügyelt, hogy szíve választottjának kilétét védje.