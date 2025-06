Kulcsár Edina vallomása: Olyan mérföldkőhöz érkeztünk, amiről nem is gondoltam volna, hogy ekkora hatással lesz rám

Utolsó napok az oviban! ❤️



Olyan mérföldkőhöz érkeztünk, amiről nem is gondoltam volna, hogy ekkora hatással lesz rám: elballagott a kisfiam.

Ő érkezett először az életembe, és vele tapasztalhattam meg először az anyaság örömeit.



Nem tudom, ki hogy van vele, de engem mélyen megérint az idő múlása.

És nem is a saját korom vagy az azzal járó dolgok miatt – hanem miattuk, a gyerekeim miatt.



Megkönnyeztem az első iskolalátogatást, az utolsó ovis programokat…

Azt is, amikor a jelére néztem, és rájöttem: többé nem lesz ott a házikó az összes rajzán.

Az utolsó utat a folyosón, ahogy mindenkinek utoljára intett.

Ahogy összeszedtük a kis cuccait, az utolsó ölelést az óvó nénivel…



Többé már nem pici fiú. 😢❤️ Iskolába megy!



Büszke vagyok rá, mert csodálatos, okos, érett kisfiú lett belőle.

Tudom, hogy ő készen áll.

Most már csak nekem kell felkészülnöm – lélekben. 🙈

Szeptemberig még van egy kis időm feldolgozni! 😅❤️



És most induljon a…

NYÁRI SZÜNEEEEET! 🤗