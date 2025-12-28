Több évtized után újra találkozott A farm, ahol élünk két gyerekszínésze

A farm, ahol élünk című sorozat 1974 és 1983 között futott. A műsorban Melissa Gilbert és Melissa Sue Anderson testvérpárt alakított. Annak ellenére, hogy a gyerekszínészek testvéreket alakítottak, később bevallották, hogy a valóságban nem álltak közeli kapcsolatban.

A farm, ahol élünk gyerekszínészei nem voltak közeli kapcsolatban / Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Több évtizeddel a sorozat után a színésznők újra találkoztak, ekkor már azt mondták, hogy maguk mögött hagyják a múltat. December 27-én, szombaton Gilbert megosztott egy csoportképet az Instagramon, amelyet a műsora, a Pen Pals színfalai mögött készített.

Melissa Gilbert elárulta, hogy bár gyerekkorukban nem alakítottak ki szoros kapcsolatot, az utóbbi időben újra megpróbálták és most már sokkal közelebb kerültek egymáshoz:

De volt egy saját titkom. Egy olyan, amit már egy ideje a szívem mélyén őrzök. Újra egymásra találtak a nővérek. Hosszú, gyógyító beszélgetések. Sok felidézés. Sok megemlékezés. Sok beszélgetés. Sok nevetés és néhány könny.

A két színésznő Laura és Mary Ingalls testvéreket alakították a közkedvelt NBC sorozatban. Míg képernyőn látható társaik meleg és szerető kapcsolatban éltek, mindkét színésznő azóta azt mondta, hogy a való életben udvarias, de távolságtartó kapcsolatuk volt. Ennek az lehetett az oka, hogy a gyerekszínészek különböző személyisége és kora nem passzolt össze.

Annyira boldog vagyok, hogy Melissa Anderson visszatért az életembe. Olyan fontos közös történelmünk van, amit senki más a földön nem ért igazán. Csak mi, Ingalls lányok. A legjobb az egészben, hogy a múlt már csak az, és továbbléphetünk olyan testvérekként/barátokként, amilyenek mindig is lenni szerettünk volna. Micsoda csodálatos karácsonyi ajándék

– árulta el a színésznő.

A színésznők félretették a múlt sérelmeit és több, mint 40 évvel a sorozat után végre olyan kapcsolatba kerültek, amire mindig is vágytak - írja a People.