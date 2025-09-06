"Fölmondok" - Szépréthy Roland nagyon kiakadt a kamerák előtt

Már a Megasztár első adása előtt kiderült, hogy működik együtt Ördög Nóra és Szépréthy Roland.
Ma este indul a TV2-n a Megasztár várva várt következő évada, amiben a megújult zsűri és az új műsorvezetőpáros tesz arról, hogy mindenki jól szórakozzon. Amíg Marics Peti, Tóth Gabi, Herceg Erika és Curtis "megküzdenek" a tehetségkutatóban induló emberekkel, addig Ördög Nóra és Szépréthy Roland "ügyelnek a rendre" – már amennyire tudnak.
Most egy nagyon mókás videó jelent meg a Megasztár Instagram-oldalán, amiben Ördög Nórának és Szépréthy Rolandnak szegeznek pár kérdést, és el kell dönteniük, hogy melyikükre jellemzőbb inkább a dolog – ilyen volt például, hogy ki késik el gyakrabban, kinek van jobb stílusa és kinek van több rajongója.
Fölmondok
– akadt ki az egyik kérdésnél Szépréthy Roland, aki éppenséggel nem volt egyetértésben Ördög Nórával.
Itt lehet megtekinteni a videót, amiből kiderült, hogy nagyon szépen kiegészíti egymást Ördög Nóra és Szépréthy Roland, minden bizonnyal engeteg vidám pillanatot okoznak majd a Megasztár nézőinek:
