"Fölmondok" - Szépréthy Roland nagyon kiakadt a kamerák előtt

Már a Megasztár első adása előtt kiderült, hogy működik együtt Ördög Nóra és Szépréthy Roland.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.06. 15:00
Megasztár Szépréthy Roland Ördög Nóra

Ma este indul a TV2-n a Megasztár várva várt következő évada, amiben a megújult zsűri és az új műsorvezetőpáros tesz arról, hogy mindenki jól szórakozzon. Amíg Marics Peti, Tóth Gabi, Herceg Erika és Curtis "megküzdenek" a tehetségkutatóban induló emberekkel, addig Ördög Nóra és Szépréthy Roland "ügyelnek a rendre" – már amennyire tudnak.

Ördög Nóra és Szépréthy Roland
Ördög Nóra és Szépréthy Roland / Fotó: TV2

Most egy nagyon mókás videó jelent meg a Megasztár Instagram-oldalán, amiben Ördög Nórának és Szépréthy Rolandnak szegeznek pár kérdést, és el kell dönteniük, hogy melyikükre jellemzőbb inkább a dolog – ilyen volt például, hogy ki késik el gyakrabban, kinek van jobb stílusa és kinek van több rajongója.

Fölmondok

– akadt ki az egyik kérdésnél Szépréthy Roland, aki éppenséggel nem volt egyetértésben Ördög Nórával.

Itt lehet megtekinteni a videót, amiből kiderült, hogy nagyon szépen kiegészíti egymást Ördög Nóra és Szépréthy Roland, minden bizonnyal engeteg vidám pillanatot okoznak majd a Megasztár nézőinek:

 

