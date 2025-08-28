„Távolságot kell tartanom” – Ördög Nóra meglepő vallomást tett új műsorvezetőtársáról

Vajon mit szól ehhez Roli? A Megasztár új műsorvezetője szeptember 6-án debütál.
Lehet vágni a centit, már csak pár nap és kezdődik a Megasztár nyolcadik évada a TV2-n! A szeptember 6-ai műsorstart kapcsán ütős kérdéseket kapott Ördög Nóra, amik elől nem tért ki, sőt, csípőből válaszolt. Emlékezetes baki, új műsorvezetőtárs jellemzése egyetlen szóval, élő adás előtti izgalom, sőt: Nóri bevallotta, miért kell távolságot tartania Rolitól!
Bolond
– jellemezte egyetlen szóval új műsorvezetőtársát Ördög Nóra a Megasztár Instagram-oldalára kikerült friss videóban. S ha már Szépréthy Roland szóba került, Nánási Pál felesége bevallotta: távolságot kell tartania Rolitól!
Hogy miért? Íme:
Általában átveszem annak a rezgéseit, akivel vagyok. Úgyhogy azon kaptam magam, hogy a Rolinak a kézmozdulatait néha felismerem saját magamon, úgyhogy jó lesz, hogy ha a válogatást befejezzük, mert akkor kicsit távolságot kell tartanom, nehogy nagyon «berolisodjak»
További meglepő kérdések és válaszok az alábbi videóban!
