"Ritkán írok hosszan, de..." Megszólalt Szépréthy Roland, a Megasztár új műsorvezetője

Ritkán írok hosszan, de úgy gondolom meg kell adni azoknak a dolgoknak a tiszteletet, amikre álomként tekintünk. Kölyök voltam még amikor a Nórit néztem a tv-ben, és még az első Megasztár évadra is halványan, de emlékszem. Mindig mondják az emberek, hogy ne álmodozz, hagyd a fenébe! Szerintem ez f*szsag. De nem tartok most hegyi beszédet. A lényeg, hogy egy óriási álmomat oszthatom most meg veletek, (szóismétlés - rengeteget használom ezt a szót) és idén @ordognora -val vezethetem ezt a legendás műsort, ami nem más, mint a MEGASZTÁR