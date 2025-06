"Nem fogok unatkozni az biztos!" - állítja Herceg Erika a Megasztár idei zsűritagjaként

Herceg Erika nevét legtöbben az X-faktor zsűritagjaként ismerhetik a kedves tv-nézők, amiben a szépséges énekesnő 2022-ben jelent meg először. Idén, immár büszkén bejelentette, hogy végre ő is betöltheti a Megasztár nyolcadik évadának a zsűritagjai között a szerepet, amiről már a kezdetek óta álmodozott.

Herceg Erika nagyon izgatott az új szerepét illetően

A szépséges énekesnő a Tv2 Stábjának lelkesen mesélt arról, hogy fiatalabb korában minden Megasztár részt megnézett szüleivel, sőt még ki is elemezték. Továbbá kiemelte azt is, hogy nagyon szereti a korábbi versenyzőket és nyerteseket is. Különösen Hien-t hangsúlyozta, hogy nagyon imádja és jelenleg is vele dolgozik együtt a Six musical-ben , a Madách Színházban.

Felfogom kötni a gatyámat. Nagyon színes a mesterzsűri brigád, mivel mindannyian nagyon különbözőek vagyunk

-jelentette ki az énekesnő.

Majd a zsűritagok jellemzésére tért ki mint Curtis, Tóth Gabi és Marics Peti.

Egy nagyon nyugodt embernek tartom magam. De amikor felmegy bennem a pumpa, robbanni fog minden.

- végezetül ezzel a gondolattal zárta le bejelentését az énekesnő.