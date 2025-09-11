RETRO RÁDIÓ

Megható vallomás: Tóth Gabinak felejthetetlen élményben volt része

Különleges élményről számolt be közösségi oldalán az énekesnő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.11. 18:00
Tóth Gabi és párja, Papp Máté Ördöngösfüzesre látogattak el, ahol nem mindennapi élményben lehetett részük. 

Tóth Gabi és Papp Máté különleges helyen járt
Tóth Gabi és Papp Máté különleges helyen járt Fotó:  TV2

Ördöngösfüzesen talált rá a népi kincsekre Tóth Gabi

Az énekesnő közösségi oldalán osztotta meg a megható élményeit:

Ördöngösfüzesen is jártunk Hideg Anna néninél, a népdaléneklés és mesemondás kiemelkedő alakjánál. Az ő életútja és munkássága felbecsülhetetlen értéket jelent mindannyiunk számára: hangja, történetei és átörökített népdalai a magyar népi kultúra kincsei. Hatalmas megtiszteltetés volt vele lenni, beszélgetni, a kertjében együtt szedni a hatalmas paradicsomjait, és megtapasztalni azt az emberi jóságot és szeretetet, amely sugárzik belőle. Szívünkben hálával őrizzük ezt a találkozást, és nagy örömmel várjuk, hogy újra láthassuk őt

– írta Tóth Gabi.

A Megasztár zsűritagjának ez a találkozás egyszerre volt szakmai élmény és lelki feltöltődés. Az Instagram-bejegyzése végén Tóth Gabi még egy idézetet is megosztott Hideg Anna nénitől: 

„A népdal addig él, amíg éneklik.” 

 

