Megható vallomás: Tóth Gabinak felejthetetlen élményben volt része

Ördöngösfüzesen is jártunk Hideg Anna néninél, a népdaléneklés és mesemondás kiemelkedő alakjánál. Az ő életútja és munkássága felbecsülhetetlen értéket jelent mindannyiunk számára: hangja, történetei és átörökített népdalai a magyar népi kultúra kincsei. Hatalmas megtiszteltetés volt vele lenni, beszélgetni, a kertjében együtt szedni a hatalmas paradicsomjait, és megtapasztalni azt az emberi jóságot és szeretetet, amely sugárzik belőle. Szívünkben hálával őrizzük ezt a találkozást, és nagy örömmel várjuk, hogy újra láthassuk őt