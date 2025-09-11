Dráma a Megasztárban – Curtis nem hajlandó lemondani erről a versenyzőről

Szuna Gréta Erika már kislánykorában tudta, hogy a színpadra született. A fiatal lány nem titkolta, különleges oka volt annak, hogy jelentkezett a Megasztárba – nagypapájának akart bizonyítani, aki sajnos már nincs köztünk.

Szuna Gréta Erika produkciója lenyűgözte a Megasztár mestereit (Fotó: TV2)

A Megasztárban ismét nagy izgalmak várhatóak

„Nagyon pici kislány voltam, amikor a nagypapám, Isten nyugosztalja, megkérdezte, mi leszek, ha nagy leszek. Azt válaszoltam, hogy énekesnő. Emlékszem azt mondta milyen csodálatos lenne, ha egyszer látna a tévében… Most itt vagyok, bár ő már nem láthatja. Biztos vagyok benne, hogy lát és hall engem, és mindent megpróbálok, hogy a lehető legjobbat hozzam ki magamból” – vallotta be a fiatal énekesnő, miután nem is bírta könnyek nélkül folytatni.

Annyit elárulhatunk, hogy nem lesz egyszerű dolga a mestereknek. Egy ponton túl Curtis kiborul, főként azon, hogy mestertársai szerinte nem tekintik őt egyenértékű zsűritagnak, mivel csak rapper: "Több mint 50 platinalemezem van, ne vicceljetek” – fakad ki az újpesti mester, és ez még semmi, a bonyodalmak ezután kezdődnek csak igazán.

Curtis alaposan kiborul a lány performansza után (Fotó: Metropol)

Mindenben jeleskedik, ami művészet

Gréta ettől függetlenül boldogan mesélt a lapunknak a Megasztáros élményeiről:

Nem álltam még ilyen nagy színpadon. Igazán kellemes csalódás volt a Megasztár. Nagyon kedvesek voltak, jól éreztem magam. Azért jelentkeztem, mert mindig is ez volt a vágyam. Az embereknek akartam énekelni őszintén, a szívemből. Úgy, hogy a nagypapám is büszke legyen rám. Reméltem a legjobbakat, igyekeztem a maximumot kihozni magamból

– árulta el.

A fiatal tehetség életében mindig is jelen volt a művészet: kiskora óta énekel, gimnáziumban zeneművészetire járt, de érdeklik a képző- és iparművészetek is:

„Felvételt nyertem a képzőművészetire és az iparművészetire is. Mindig érdekelt a rajzolás, a színészkedés, a tánc és az éneklés. A munka mindig is az életem része volt, de a zene állt hozzám a legközelebb. Nem tudtam lemondani róla egyszerűen” – vallotta be Gréta.

Szuna Gréta Erika maximalista alkat (Fotó: TV2)

Mindig elégedetlen önmagával

Bár önmagával szemben nagyon szigorú, Gréta hisz abban, hogy egyszer igazi énekesnő lehet belőle: „Általában elégedetlen vagyok magammal, de mindig is ilyen voltam. Mindig még többet akarok magamtól. Nem tudom, hogy elég-e ez ahhoz, hogy sikeres legyek, de a legjobbakat remélem”– összegzett Gréta.