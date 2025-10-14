Ördög Nóri férje fekete szívekkel, szívszorító vallomással búcsúzik

A népszerű fotóművész, Nánási Pál személyes bejegyzést tett közzé Intsagram-oldalán Diane Keaton színésznő halála kapcsán. Ördög Nóri férje egy sokak számára megkerülhetetlen filmről is beszélt.

Ördög Nóri férje gyászol, külön Instagram-poszttal búcsúzik (Fotó: Bors)

Diane Keaton filmje alapozta meg Ördög Nóri férje szerelemhez való hozzáállását

„Diane Keaton számomra legfontosabb szerepe az Annie Hall. Minden szempontból megalapozta a filmekhez a humorhoz, színészethez, szerelemhez stb. való hozzáállásomat. Woody Allen mindenkori hősőm. Minden filmjét láttam és nem egyszer. De az Annie Hall nem véletlenül kapott 4 Oscart. Én kb. 20x láttam és remélem még 40x fogom. Szóval most elbúcsúzom Annie-től, de itt marad velem, amíg én itt leszek, szerintem utána is.”

– írat Instagram-oldalán Nánási Pál, aki bejegyzése végére három fekete szívet, valamint a kedvenc filmrészletének elérhetőségét illesztette.

Nánási Pál kedvenc filmrészle az Annie Hallból: