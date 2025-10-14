Ördög Nóri férje fekete szívekkel, szívszorító vallomással búcsúzik
Nánási Pál őszinte szavai sokakat megérinthetnek. Ördög Nóri férje videót is mellékelt.
A népszerű fotóművész, Nánási Pál személyes bejegyzést tett közzé Intsagram-oldalán Diane Keaton színésznő halála kapcsán. Ördög Nóri férje egy sokak számára megkerülhetetlen filmről is beszélt.
Diane Keaton filmje alapozta meg Ördög Nóri férje szerelemhez való hozzáállását
„Diane Keaton számomra legfontosabb szerepe az Annie Hall. Minden szempontból megalapozta a filmekhez a humorhoz, színészethez, szerelemhez stb. való hozzáállásomat. Woody Allen mindenkori hősőm. Minden filmjét láttam és nem egyszer. De az Annie Hall nem véletlenül kapott 4 Oscart. Én kb. 20x láttam és remélem még 40x fogom. Szóval most elbúcsúzom Annie-től, de itt marad velem, amíg én itt leszek, szerintem utána is.”
– írat Instagram-oldalán Nánási Pál, aki bejegyzése végére három fekete szívet, valamint a kedvenc filmrészletének elérhetőségét illesztette.
Nánási Pál kedvenc filmrészle az Annie Hallból:
