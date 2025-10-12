Megrázó részletek derültek ki Diane Keaton haláláról: hirtelen romlott az állapota

Mint azt megírtuk, Diane Keaton október 11-én, 79 éves korában hunyt el Kaliforniában. Egy forrás most azonban azt is elárulta, hogy az Annie Hall, és A Keresztapa-trilógia színésznőjének egészségi állapota hirtelen romlott. Az Oscar-díjas színésznő márciusban eladásra kínálta Los Angeles-i álomotthonát, ami szintén a betegsége miatt történhetett.

Betegséggel küzdhetett Diane Keaton

Fotó: VALERIE MACON / AFP

Diane Keaton egészségi állapota az elmúlt hónapokban drasztikusan megromlott, állítja az Oscar-díjas színésznő egyik barátja:

Nagyon hirtelen hanyatlott, ami mindenki számára szívszorító volt, aki szerette. Ez annyira váratlan volt, különösen valakitől, aki ilyen erős volt.

A forrás hozzátette: „Utolsó hónapjaiban csak a legközelebbi családja vette körül, akik úgy döntöttek, hogy a dolgokat nagyon privát módon kezelik. Még a régi barátai sem voltak teljesen tisztában azzal, hogy mi történik.”

Diane Keaton döntése mindenkit meglepett

Keaton legalább egy jelentős döntést hozott az elmúlt hónapokban. Márciusban eladásra hirdette szeretett otthonát, ezzel sokakat meglepve. Az ingatlanról korábban még egy könyvet is írt A ház, amit a Pinterest épített címmel. Miután 2017-ben odaköltözött, egy átfogó, nyolc évig tartó felújításon esett át. Márciusban azonban 29 millió dollárért hirdette meg az öt hálószobás, hét fürdőszobás ingatlant.

„Sok éven át Brentwoodban élt” – mondta a forrás a People magazinnak. Megjegyezte, imádta a környéket, néhány hónappal ezelőttig még minden nap sétáltatta a kutyáját. Mindig nagyon kedves, vicces és közvetlen volt, úgy beszélt a kutyájával, mintha egy ember lenne.

Különc volt, és régi vágású hollywoodi aurája volt. Nagyon, nagyon különleges volt

– tette hozzá a bennfentes azzal, hogy sajnos az utóbbi időben már a környéken élőknek is feltűnhetett, hogy nem jár ki az utcára a színésznő.