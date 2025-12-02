Ördög Nóra figyelmeztette a férjét a Megasztár után: "Visszaesés várható"

Múlthéten, november utolsó hétvégéjén véget ért a Megasztár nyolcadik évada, amelynek a végén Marics Peti versenyzője, Lengyel Johanna lett kikiáltva győztesnek. A műsor idén is számos felejthetetlen, néha botrányokkal teli pillanatokat okozott sokak számára. A 2025-ös évad egyik legnagyobb meglepetése például Szépréthy Roland műsorvezetése volt Ördög Nóra oldalán. Utóbbi pedig most, hogy véget ért a tehetségkutató. Ördög Nóra ugyanis figyelmeztette a férjét: visszaesés várható.

Ördög Nóra és Szépréthy Roland együtt vezették a Megasztár nyolcadik évadát. Fotó: TV2

Ördög Nóra figyelmeztette a férjét a Megasztár után

Véget ért a Megasztár. Mostantól szombat esténként megint a saját magam stylistja, sminkese és fodrásza leszek. Pál Nánási, minőségi visszaesés várható

- jegyezte meg viccesen legújabb Instagram-posztjában Ördög Nóra, aki a hat élő shows kinézetéről osztott meg egy-egy fotót, majd megkérdezte követőit arról, melyik volt számukra a kedvenc ruha rajta.

Bomba az összes

- írták neki rögtön

Mindegyikben gyönyörű voltál

- osztotta a véleményt más is.

A legtöbb szavazatot mégiscsak negyedik fotója kapta, amelyen a kétgyermekes műsorvezető egy szexi, mégis vagány, neon zöld-fekete, mélyen felvágott, merész darabban lépett színpadra:

A 4. volt számomra a húha faktor. Ütős, dögös, vagány volt egyszerre! Telitalálat.

Ördög Nóra minden este során egy egyedileg készített darabot viselt. Első alkalommal egy fényes sárga miniruhát hordott, a második alkalommal egy különleges lila alkalmi ruhában szerepelt, majd egy szexi és kivágott piros darabot viselt. Ezt követte az oly sokak tetszését elnyert neon zöld-fekete alkotás, majd ötödjére egy, a képzeletre nem túl sokat hagyó, átlátszó lila ruhát öntöttek rá, míg a finálén egy dögös fekete szettben hódított.