Magabiztos volt a Séfek Séfe versenyzője, szerinte bejött Ördög Nórinak

A versenyző két virágcsokorral és sok önbizalommal érkezett a stúdióba.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.19. 21:45
Ördög Nóra séfek séfe flört

Hihetetlen figura jelent meg a Séfek Séfe stúdiójában. Egy igazi, pimasz rocksztár kezdett el flörtölni Ördög Nórival és főzés közben sem hagyta abba a bohóckodást, a képernyőn keresztül is el akarta nyerni a lányok tetszését.

Két csokor virággal jelent meg a Séfek Séfe műsorban
A Séfek Séfe mindig tele van meglepetéssel, többen is el akarják nyerni Tischler Petra szívét      Fotó: TV2

Két csokor virággal jelent meg a Séfek Séfe műsorban

Kerekes Tibor "Tibéró" nevű versenyző zenéléssel foglalkozik és igazi rocksztárnak vallja magát. A férfi stílusa rögtön magára vonja az emberek figyelmét, az Ördög Nórival való első találkozásuk alkalmával azonban először a hatalmas virágcsokor tűnt fel a műsorvezetőnek.

A versenyző humora sem mindennapi, viccelődve közelítette meg Nórit a TV2 stúdiójában, hogy átadja neki a virágot.

Idefelé pont sikerült kirabolni egy virágüzletet

A versenyző Tischler Petrának is szánt egy csokrot, de már kinézte magának a műsorvezetőt.

Egészen pontosan bejött a Nórinak a virág, még azt is megkockáztatom, hogy tetszek neki

A zenész sajnos törést szenvedett a karjában, de ez sem fogja vissza, elmondása szerint "félkézzel, de nem félgőzzel" csap neki a főzésnek. A rocksztár szeretné elnyerni a csajok tetszését, mert éppen szingli és nem bánná, ha Tischler Petra felfigyelne rá. A sztárséfért odavannak a férfiak, több fiatal is elmondta, hogy remélik, Petra csapatába kerülnek, ha továbbjutnak a műsorban.

 

