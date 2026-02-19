Magabiztos volt a Séfek Séfe versenyzője, szerinte bejött Ördög Nórinak
A versenyző két virágcsokorral és sok önbizalommal érkezett a stúdióba.
Hihetetlen figura jelent meg a Séfek Séfe stúdiójában. Egy igazi, pimasz rocksztár kezdett el flörtölni Ördög Nórival és főzés közben sem hagyta abba a bohóckodást, a képernyőn keresztül is el akarta nyerni a lányok tetszését.
Két csokor virággal jelent meg a Séfek Séfe műsorban
Kerekes Tibor "Tibéró" nevű versenyző zenéléssel foglalkozik és igazi rocksztárnak vallja magát. A férfi stílusa rögtön magára vonja az emberek figyelmét, az Ördög Nórival való első találkozásuk alkalmával azonban először a hatalmas virágcsokor tűnt fel a műsorvezetőnek.
A versenyző humora sem mindennapi, viccelődve közelítette meg Nórit a TV2 stúdiójában, hogy átadja neki a virágot.
Idefelé pont sikerült kirabolni egy virágüzletet
A versenyző Tischler Petrának is szánt egy csokrot, de már kinézte magának a műsorvezetőt.
Egészen pontosan bejött a Nórinak a virág, még azt is megkockáztatom, hogy tetszek neki
A zenész sajnos törést szenvedett a karjában, de ez sem fogja vissza, elmondása szerint "félkézzel, de nem félgőzzel" csap neki a főzésnek. A rocksztár szeretné elnyerni a csajok tetszését, mert éppen szingli és nem bánná, ha Tischler Petra felfigyelne rá. A sztárséfért odavannak a férfiak, több fiatal is elmondta, hogy remélik, Petra csapatába kerülnek, ha továbbjutnak a műsorban.
