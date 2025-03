„Hihetetlen srác” – Marco Rossi nagy visszatérőjéről áradozik az angolok legendája

Kilábalt a hullámvölgyből Callum Styles, nem véletlenül kapott a héten újra meghívót a magyar labdarúgó-válogatottba Marco Rossitól. Olasz-magyar szövetségi kapitányunk a tavaly nyári Európa-bajnokság óta nem számított az angol származású, 24 éves focistára, de a jövő heti, Törökország elleni Nemzetek Ligája-osztályozókon megint számít rá.

Stylest (balra) hetek óta dicsérik, nem véletlenül térhet vissza a magyar válogatottba / Fotó: Gary Oakley - PA Images

Nem csoda, hiszen a középpálya több posztján, sőt balhátvédként is bevethető futballista nehéz időszakon van túl, de újra magára talált az angol másodosztályban feljutásért küzdő West Bromwich Albion csapatában. Hetek óta alig győzik dicsérni őt a szurkolók; a klubja is többször kiemelte már a remek formáját és statisztikai adatait.

Többek között az ilyen önfeláldozó szerelései miatt áradoznak a "szenzációs Stylesy"-ról a WBA hívei:

Gera Zoltán egykori (2004-08, majd 2011-14) kenyéradójának 79 éves legendája, a klubot több mint 700 meccsen szolgált Tony "Bombázó" Brown a Burnley elleni 1-1 után a sokoldalú Callum Styles teljesítményét emelte ki a csapatból.

– Igazi csapatként küzdenek egymásért, de volt néhány fantasztikus egyéni teljesítmény is.

Styles hihetetlen srác, micsoda energia!

– mondta a BBC-nek Stylesról a West Brom 60-as, 70-es évekbeli FA Kupa- és Ligakupa-győztes sztárja, Tony Brown, akiről szobrot emeltek a stadionban.

Hol játszhat a válogatottban?

Pedig a 2022-es bemutatkozása óta 23-szoros magyar válogatott focistát tavaly nyáron kétkedve fogadták a klubnál. A West Brom a harmadosztályban ragadt Barnsley-tól vette meg 600 ezer fontért (285 millió forint), miután előzőleg sem a Millwallt, sem a Sunderlandet nem tudta meggyőzni kölcsönjátékosként, hogy szerezzék meg a játékjogát.

Most azonban újra egyenesbe jött, és a Premier League-ért küzdő klubja után a magyar válogatottba is visszatérhet – kérdés, milyen poszton, hiszen jelenleg bal oldali védőként remekel, ahol Rossi a PL-sztár Kerkez Milosra és az NB I-ben szárnyaló Nagy Zsoltra is számíthat.