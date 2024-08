Hiába minden, Marco Rossi kulcsembere nem tud klubot váltani

Callum Styles helyzete továbbra is bonyolult Angliában. Csapata, a Barnsley még 2022-ben esett vissza az angol harmadosztályba, a visszajutás pedig mindkétszer elmaradt. Styles először a Millwallnál (másodosztály) játszott kölcsönben, ahol végleg szerződtették volna, ám a 2023 júliusában a klub elnöke, John Berylson elhunyt, mindent újra szerveztek, így Styles hoppon maradt. Tavaly fél évet a harmadosztályban volt kénytelen játszani, aztán jött egy újabb másodosztályú kölcsön, ezúttal a Sunderlandnél, de a szebb napokat látott klubnak sem kellett a középpályás.

Callum Styles újfent megpróbál eligazolni az angol harmadosztályból / Fotó: NurPhoto via AFP

A 23-szoros magyar válogatott futballista a nyári szünete után ismét a harmadosztályban készül az új idényre, annak ellenére, hogy a nyári Európa-bajnokságon a Skócia ellen megnyert összecsapáson Marco Rossi a kezdőcsapatba jelölte.

„Nagyon jót beszélgettem Stylesszal, mindketten tisztában vagyunk a jelenlegi helyzettel. Amíg a csapatnál van, szeretné teljes erőbedobással folytatni a munkát. Egyelőre ő a mi játékosunk, ez ilyen egyszerű, aztán majd meglátjuk, mi lesz” – nyilatkozta a Sky Sportsnak Darrell Clarke, a Barnsley vezetőedzője. Az angol lap szerint a West Brom annyira komolyan gondolja Styles szerződtetését, hogy ajánlatot is tett érte, ám ezt a Barnsley visszautasította.

Callum Styles áron alul igazolhat el

Ez azért is furcsa, mert a klub mindössze 500 ezer eurót (197 millió forint) szeretne kapni érte, ami jelentős kedvezmény, ugyanis a 24 éves futballistát ellenben 2,5 millió euróra (990 millió forint) taksálja a Transfermarkt, ázsióján pedig vélhetően dobott az Eb-n való szereplés. A Sky Sport szerint nemcsak a West Brom, hanem több angol másodosztályú csapat is szívesen látná soraiban, valamint a tengerentúli MLS-ben szereplő együttesek is megkörnyékezték.

Styles szerződése 2025 júniusáig szól, a Barnsley-nál eddig 151 tétmérkőzésen lépett pályára.