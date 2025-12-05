RETRO RÁDIÓ

Robbie Keane mindent elárult, nehéz napokon vannak túl

Győzelemmel folytatta a Ferencváros a labdarúgó NB I-ben. A Kisvárda-Fradi meccset egy büntető döntötte el, és a vendégek trénere, Robbie Keane csapata harcosságát dicsérte.

Szerző: CHI
Létrehozva: 2025.12.05. 06:45
Robbie Keane Fradi Kisvárda

A címvédő Ferencváros egygólos győzelmet aratott Kisvárdán a labdarúgó Fizz Liga 5. fordulójából elhalasztott és csütörtökön pótolt mérkőzésen. A zöld-fehérek ezzel a sikerrel élre álltak a tabellán, és idegenben továbbra is veretlenek. Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője a meccs után elárulta, nehéz napok vannak mögöttük.

robbie keane
Robbie Keane elégedett volt csapata harcosságával Fotó: Hegedüs Róbert

Robbie Keane tudta, hogy kemény meccs vár rájuk

A 3 pont és a srácok harcossága miatt nagyon boldog vagyok. Jól védekeztek a hazaiak, nagyon szervezetten játszottak, de így is volt két nagy helyzete Varga Barninak az első félidőben. A végén nehéz perceink voltak, miután túlzottan vissza álltunk, főleg amikor 4-5 szögletet végezhettek el. De a srácok dicséretet érdemelnek a védekezésükért. Nehéz héten vagyunk túl, három kőkemény idegenbeli meccsel. A Fenerbahce otthonában a hangulat ellenére pontot tudtunk szerezni, Felcsúton sem egyszerű soha nyerni, most pedig Kisvárdán nyertünk. A fiúknak is azt mondtam, hogy ezek azok a meccsek, amiket mindenképpen meg kell nyerni. Lehet, hogy nem lesz szép a játék, de ezek kellenek ahhoz, hogy a végén ott legyünk az elején

 - fogalmazott az ír szakember.

A Ferencváros vasárnap 17 órakor ismét a Kisvárdával - ezúttal a Groupama Arénában - találkozik a magyar bajnokságban.

