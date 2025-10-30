Újra megbüntette kapusát a Fradi, ez vár a balhézó Gróf Dávidra

A kupában sem térhetett vissza a Fradi kapusa, Gróf Dávid. A játékos másfél hete, az Újpest elleni bajnoki (1-1) hosszabbításában lökte fel az egyik labdaszedő gyereket, amiért azonnal kiállította a bíró. Mivel a zöld-fehéreknek több cserelehetőségük nem volt, a mezőnyből Varga Barnabásnak kellett beállnia védeni. Gróf Dávid később elnézést kért, a szövetség pedig négy bajnokitól eltiltotta. A büntetés az NB I-re szólt, a Ferencváros azonban a Magyar Kupában sem adott lehetőséget Grófnak.

A Fradi kapusa piros lapot kapott Újpesten (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)

Az ominózus eset óta Gróf Dávid a kispadon ült Salzburgban az Európa-ligában, a Békéscsaba ellen 4-0-ra megnyert találkozón a Magyar Kupában azonban alapesetben ő védhetett volna. Így történt az előző körben, amikor Gróf játszott Szarvaskenden. Minden bizonnyal nevelési célzattal ezúttal maradt a kispadon, s a mindössze 19 éves Radnóti Dániel állt be a kapuba, s gólt sem kapott.

Fájó büntetést kapott a Fradi kapusa

Az újpesti eset után Orosz Pál vezérigazgató elmondta, számukra mindig is fontos volt az utánpótlás, illetve az, hogy a gyerekek körében népszerűvé tegyék a klubot. Ezért is büntették meg súlyosan Grófot.

A szerződésekben olyan büntetési tételek vannak, amik fájnak, mert ha olyan lenne benne, ami nem fáj, az nem volna elég visszatartó erő. Dávid sem gondolta át tulajdonképpen, hogy mit csinál, elragadta hév, de ez akkor sem engedhető meg. Házon belül fogjuk ezt rendezni

– mondta egy hete Gróf esetéről Orosz Pál.

Íme Gróf Dávid esete videón: