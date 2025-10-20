Gróf Dávid csúnyán kiszúrt a Fradival a kupameccs előtt
Ha akarná sem büntethetné meg kiállított kapusát a Ferencváros. A labdaszedőt meglökő Gróf Dávidra nagy szüksége lesz a Fradinak.
Házon belül is nagy vihart kavart Gróf Dávid esete a Ferencvárosnál. A Fradi kapusa az Újpest elleni bajnokin lökte meg a labdaszedőt, a sértett fiú el is esett. Gróf Dávid azonnal piros lapot kapott, s megbánta tettét. A szurkolók egy része ugyan leszámolna a kapussal, a klub nyilvánosan nem ítélheti el játékosát, akire csütörtökön nagy szükség lesz.
Percekkel az Újpest-Fradi bajnoki (1-1) után Robbie Keane vezetőedzőt a sajtótájékoztatón kérdezték meg, hogyan értékeli kapusa tettét. Az ír szakember ekkor azt válaszolta, az idő rövidsége miatt nem tudta viszanézni az esetet. A meccs után bő egy órával a Fradi hivatalos oldalán kért elnézést Gróf Dávid, aki hétfőn videoüzenetben bánta meg tettét. Noha a szurkolók nagy része szerint Grófnak a tette után nincs helye a klubban, a Fradi valószínűleg nem bünteti meg a játékost.
Gróf Dávid és a labdaszedő esete
Már csütörtökön védhet Gróf Dávid
A Fradi csütörtökön az Európa-liga főtábláján játszik Salzburgban. A keretbe két kapus lett benevezve, Dibusz Dénes mellett Gróf. Előbbi azonban sérüléssel bajlódik, így nem kizárt, hogy Ausztriában az Újpest ellen kiállított labdarúgó kap esélyt. A keretben ugyanis csak sérülés esetén lehet változtatni, de a lecserélt kapus nem hívható vissza 30 napig. A Fradi pedig semmiképpen sem szeretné elveszíteni Dibuszt egy teljes hónapra a nemzetközi porondon.
Az NB I-ben Gróf minimum három meccses eltiltást fog kapni a labdaszedő meglökéséért.
Gróf Dávid bocsánatkérése:
