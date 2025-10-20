RETRO RÁDIÓ

Gróf Dávid csúnyán kiszúrt a Fradival a kupameccs előtt

Ha akarná sem büntethetné meg kiállított kapusát a Ferencváros. A labdaszedőt meglökő Gróf Dávidra nagy szüksége lesz a Fradinak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.20. 19:40
Gróf Dávid Ferencváros Újpest

Házon belül is nagy vihart kavart Gróf Dávid esete a Ferencvárosnál. A Fradi kapusa az Újpest elleni bajnokin lökte meg a labdaszedőt, a sértett fiú el is esett. Gróf Dávid azonnal piros lapot kapott, s megbánta tettét. A szurkolók egy része ugyan leszámolna a kapussal, a klub nyilvánosan nem ítélheti el játékosát, akire csütörtökön nagy szükség lesz.

Gróf Dávid nagyot hibázott az Újpest ellen
Gróf Dávid nagyot hibázott az Újpest ellen Fotó: Nemzeti Sport

 

Percekkel az Újpest-Fradi bajnoki (1-1) után Robbie Keane vezetőedzőt a sajtótájékoztatón kérdezték meg, hogyan értékeli kapusa tettét. Az ír szakember ekkor azt válaszolta, az idő rövidsége miatt nem tudta viszanézni az esetet. A meccs után bő egy órával a Fradi hivatalos oldalán kért elnézést Gróf Dávid, aki hétfőn videoüzenetben bánta meg tettét. Noha a szurkolók nagy része szerint Grófnak a tette után nincs helye a klubban, a Fradi valószínűleg nem bünteti meg a játékost.

Gróf Dávid és a labdaszedő esete

Már csütörtökön védhet Gróf Dávid

A Fradi csütörtökön az Európa-liga főtábláján játszik Salzburgban. A keretbe két kapus lett benevezve, Dibusz Dénes mellett Gróf. Előbbi azonban sérüléssel bajlódik, így nem kizárt, hogy Ausztriában az Újpest ellen kiállított labdarúgó kap esélyt. A keretben ugyanis csak sérülés esetén lehet változtatni, de a lecserélt kapus nem hívható vissza 30 napig. A Fradi pedig semmiképpen sem szeretné elveszíteni Dibuszt egy teljes hónapra a nemzetközi porondon. 
Az NB I-ben Gróf minimum három meccses eltiltást fog kapni a labdaszedő meglökéséért. 

Gróf Dávid bocsánatkérése:

Javában zajlik a Fizz Liga!

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu