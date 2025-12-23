Dibusz Dénes utódját keresik? Ő jöhet a Fradiba már januárban
Debrecenben a csapat egyik legjobbja Varga Ádám, aki a vártnál hamarabb visszatérhet a zöld-fehérekhez. A kapus már többször helyettesítette Dibusz Dénest is.
Zaklatott éven van túl Dibusz Dénes, a Fradi kapusa három időszakban is sérült volt. Fontos meccsekről maradt le a klubjában és a válogatottban is. Decemberben az ujját operálták meg, s noha már elkezdte az edzéseket, nem tudni, mikor lesz bevethető 100 százalékos állapotban. Emiatt térhet vissza Robbie Keane csapatába Varga Ádám.
Varga évekig volt Dibusz helyettese az FTC-nél, kimondottan jó benyomást tett. A több védési lehetőség miatt került nyáron kölcsönbe Debrecenbe, ahol hamar a csapat alapemberévé vált. Neki is köszönhető, hogy a Loki jelenleg az élmezőnyben, a negyedik helyen áll az NB I-ben. A csakfoci.hu úgy tudja, a Fradi visszahívhatja Vargát, ráadásul idő előtt, már az év első napjaiban. A két klub megállapodása szerint január közepéig rendelheti vissza játékosát a klub. Az információt az ulloi129.hu szurkolói oldal is átvette.
Ők lehetnek Dibusz Dénes helyettesei
A bajnokság utolsó meccsein és az Európa-ligában Gróf Dávid volt a kapus, kispadon pedig a mindössze 19 éves Radnóti Dániel ült. Ő a Magyar Kupában ősszel már bemutatkozott a zöld-fehérek felnőttcsapatában. Ha Varga valóban visszatér, akkor nagy eséllyel ő lesz Robbie Keane első számú választottja addig, amíg Dibusz nem hadra fogható.
Egy hete Varga Ádámmal a kapuban nyert a Debrecen a Fradi otthonában 1-0-ra.
