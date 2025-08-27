Hová tűnt a válogatott legrutinosabb légiósa? Külföldön úgy tudták, behívják

Marco Rossi szövetségi kapitány négy újoncot is meghívott a magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezőire: Szoboszlai Dominik csapatkapitány és társai jövő szombaton Írországban kezdik, majd három nappal később, hazai pályán Portugália ellen folytatják a kvalifikációs sorozatot. Másfelől viszont, a kimaradók között van többek között Nagy Ádám. A jelenleg is aktív futballistáink között csúcstartó, 88-szoros válogatott középpályás távolmaradása önmagában nem lenne meglepetés – elvégre idén még nem volt kerettag –, csakhogy Olaszországban már világgá kürtölték ennek ellenkezőjét.

Hiába cikkeztek róla az olaszok, Nagy Ádám (Orbán Willi és Varga Barnabás között) most sem kapott meghívót a magyar válogatottba Fotó: Koncz Márton / Nemzeti Sport

Pár órával Rossi keddi kerethirdetése előtt, a délelőtt folyamán több olasz helyi portálon is közölték, hogy a legutóbbi két alkalomtól eltérően Nagy újra tagja lesz a magyar válogatottnak. A másodosztályban szereplő Spezia Calciótól a jelek szerint elhamarkodottan szivárogtathatták ki, hogy a 30 éves középpályásuk visszatér a Rossi-csapatba.

Nem lett semmi a válogatott előzetes meghívójából

A klub híreivel foglalkozó Spezia 1906 például úgy fogalmazott, hogy "Magyarország hívja Nagyot – a középpályás az előző mérkőzéseken rossz fizikai állapota miatt nem játszhatott, az előzetes behívó valószínűleg valósággá válik".

A Calcio Spezia is hasonlóan tálalta az állítólagos információt: "A magyar Nagy már előzetesen bekerült a keretbe – Nagy Ádám visszatér a válogatottba, miután Marco Rossi edző behívta a magyar válogatottba. Esetében végleges megerősítésre lesz szükség, mivel jelenleg csak előzetes behívóról van szó".

Minden jel szerint az utolsó pillanatban dőlhetett el a kérdés, az olaszok pedig elhamarkodottan írták meg Nagy kerettagságát. A rutinos légiós kimaradása összefüggésben lehet azzal is, hogy a válogatott egyik újonca, Ötvös Bence behívása egy sérülés miatt sokáig kérdéses volt. A Fradi középpályása azonban felépült, elutazott csapatával Azerbajdzsánba, a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-selejtező szerdai visszavágójára, így a jövő héten csatlakozhat a nemzeti együtteshez is.