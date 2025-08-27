Hová tűnt a válogatott legrutinosabb légiósa? Külföldön úgy tudták, behívják

Nagy Ádám idén még nem kapott meghívót Marco Rossitól – most sem. Olaszországban elsiették a hírt, mely szerint újra magyar válogatott lesz.
Marco Rossi szövetségi kapitány négy újoncot is meghívott a magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezőire: Szoboszlai Dominik csapatkapitány és társai jövő szombaton Írországban kezdik, majd három nappal később, hazai pályán Portugália ellen folytatják a kvalifikációs sorozatot. Másfelől viszont, a kimaradók között van többek között Nagy Ádám. A jelenleg is aktív futballistáink között csúcstartó, 88-szoros válogatott középpályás távolmaradása önmagában nem lenne meglepetés – elvégre idén még nem volt kerettag –, csakhogy Olaszországban már világgá kürtölték ennek ellenkezőjét.
Pár órával Rossi keddi kerethirdetése előtt, a délelőtt folyamán több olasz helyi portálon is közölték, hogy a legutóbbi két alkalomtól eltérően Nagy újra tagja lesz a magyar válogatottnak. A másodosztályban szereplő Spezia Calciótól a jelek szerint elhamarkodottan szivárogtathatták ki, hogy a 30 éves középpályásuk visszatér a Rossi-csapatba.
A klub híreivel foglalkozó Spezia 1906 például úgy fogalmazott, hogy "Magyarország hívja Nagyot – a középpályás az előző mérkőzéseken rossz fizikai állapota miatt nem játszhatott, az előzetes behívó valószínűleg valósággá válik".
A Calcio Spezia is hasonlóan tálalta az állítólagos információt: "A magyar Nagy már előzetesen bekerült a keretbe – Nagy Ádám visszatér a válogatottba, miután Marco Rossi edző behívta a magyar válogatottba. Esetében végleges megerősítésre lesz szükség, mivel jelenleg csak előzetes behívóról van szó".
Minden jel szerint az utolsó pillanatban dőlhetett el a kérdés, az olaszok pedig elhamarkodottan írták meg Nagy kerettagságát. A rutinos légiós kimaradása összefüggésben lehet azzal is, hogy a válogatott egyik újonca, Ötvös Bence behívása egy sérülés miatt sokáig kérdéses volt. A Fradi középpályása azonban felépült, elutazott csapatával Azerbajdzsánba, a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-selejtező szerdai visszavágójára, így a jövő héten csatlakozhat a nemzeti együtteshez is.
