Bernd Storcknak megvan a véleménye Marco Rossiról

Bernd Storck pontosan tudja, mi kell a csodához: 44 év után ő juttatta ki a magyar válogatottat 2016-ban az Európa-bajnokságra. Közel 40 év telt el azóta, hogy Magyarország labdarúgó-világbajnokságon szerepelt és a német szakember szerint a csapat az elmúlt évek során jelentős fejlődésen ment keresztül, így a Marco Rossi vezette válogatott komoly eséllyel pályázik a pótselejtezőt érő második helyre.

Bernd Storck legutóbb a belga Cercle Brugge-nél dolgozott Fotó: Isosport/MB Media

Szerintem jó munkát végeznek a válogatottnál és jó úton járnak. A kezdet nem volt könnyű, mert mindenki győzelmet várt az elején, de Örményországot - amelynek szintén jó csapata van - sikerült legyőzni

– nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a német edző.

Bernd Storck szerint Ronáldóékat lehetetlen utolérni

Hozzátette, a listavezető Portugália miatt nagyon nehéz lenne elérni az első helyet, de a második biztosan összejön, a pótselejtezőn pedig minden lehetséges. Ha a magyarok úgy futballoznak majd, ahogyan legutóbb a portugálok otthonában, ahol 2-2-es döntetlent értek el, akkor kijuthatnak a jövő évi világbajnokságra.

Bernd Storck 2015 júliusa és 2017 októbere között 25 mérkőzésen irányította a magyar válogatottat. Irányítása alatt a csapat a 2016-os Európa-bajnokságon csoportelsőként jutott tovább, és a nyolcaddöntőig menetelt.

Így emlékszik vissza a válogatottra a volt kapitánya

Öröm volt Magyarországért dolgozni és a csapattal együtt ezt a sikert elérni az egész ország számára. Csodálatos volt, nagyon szép emlék számomra

A légiósoknak köszönheti Magyarország a sikereket?

Storck szerint az egyik legnagyobb különbség a korábbi és a mostani keret között, hogy ma már a legtöbb játékos külföldi klubban pallérozódik, míg az ő ideéjében jellemzően a hazai bajnokságban szerepeltek a válogatott focisták.

Hozzáfűzte: sok játékos került be az utánpótlás-válogatottakba az ő időszakában, ők nagyszerűen fejlődtek, ez látszott a korosztályos csapatok eredményein, később pedig a felnőtt kerethez kerültek, ahol ezért manapság több a választási lehetőség.

Sok kiváló játékosuk van a magyaroknak, akik már nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek, hiszen külföldi élcsapatokban játszanak. Elég csak a Rapid Wient, a Liverpoolt, vagy német klubokat, illetve más komoly országok bajnokságait említeni

Storck Marco Rossi munkáját is értékelte

Marco Rossi is jó munkát végez, jó csapatot állított össze, amelyben szintén jó a csapatszellem. Megvan a kellő minőség a kvalifikációhoz, mert ez a válogatott bármelyik csapatot le tudja győzni