Bernd Storcknak megvan a véleménye Marco Rossiról
A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya optimistán tekint Marco Rossi csapatának világbajnoki esélyeire. Bernd Storck szerint a magyar válogatott bárkit képes legyőzni.
Bernd Storck pontosan tudja, mi kell a csodához: 44 év után ő juttatta ki a magyar válogatottat 2016-ban az Európa-bajnokságra. Közel 40 év telt el azóta, hogy Magyarország labdarúgó-világbajnokságon szerepelt és a német szakember szerint a csapat az elmúlt évek során jelentős fejlődésen ment keresztül, így a Marco Rossi vezette válogatott komoly eséllyel pályázik a pótselejtezőt érő második helyre.
Szerintem jó munkát végeznek a válogatottnál és jó úton járnak. A kezdet nem volt könnyű, mert mindenki győzelmet várt az elején, de Örményországot - amelynek szintén jó csapata van - sikerült legyőzni
– nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a német edző.
Bernd Storck szerint Ronáldóékat lehetetlen utolérni
Hozzátette, a listavezető Portugália miatt nagyon nehéz lenne elérni az első helyet, de a második biztosan összejön, a pótselejtezőn pedig minden lehetséges. Ha a magyarok úgy futballoznak majd, ahogyan legutóbb a portugálok otthonában, ahol 2-2-es döntetlent értek el, akkor kijuthatnak a jövő évi világbajnokságra.
Bernd Storck 2015 júliusa és 2017 októbere között 25 mérkőzésen irányította a magyar válogatottat. Irányítása alatt a csapat a 2016-os Európa-bajnokságon csoportelsőként jutott tovább, és a nyolcaddöntőig menetelt.
Így emlékszik vissza a válogatottra a volt kapitánya
Öröm volt Magyarországért dolgozni és a csapattal együtt ezt a sikert elérni az egész ország számára. Csodálatos volt, nagyon szép emlék számomra
A légiósoknak köszönheti Magyarország a sikereket?
Storck szerint az egyik legnagyobb különbség a korábbi és a mostani keret között, hogy ma már a legtöbb játékos külföldi klubban pallérozódik, míg az ő ideéjében jellemzően a hazai bajnokságban szerepeltek a válogatott focisták.
Hozzáfűzte: sok játékos került be az utánpótlás-válogatottakba az ő időszakában, ők nagyszerűen fejlődtek, ez látszott a korosztályos csapatok eredményein, később pedig a felnőtt kerethez kerültek, ahol ezért manapság több a választási lehetőség.
Sok kiváló játékosuk van a magyaroknak, akik már nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek, hiszen külföldi élcsapatokban játszanak. Elég csak a Rapid Wient, a Liverpoolt, vagy német klubokat, illetve más komoly országok bajnokságait említeni
Storck Marco Rossi munkáját is értékelte
Marco Rossi is jó munkát végez, jó csapatot állított össze, amelyben szintén jó a csapatszellem. Megvan a kellő minőség a kvalifikációhoz, mert ez a válogatott bármelyik csapatot le tudja győzni
Vb-lázban ég a világ!
Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre