RETRO RÁDIÓ

Bernd Storcknak megvan a véleménye Marco Rossiról

A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya optimistán tekint Marco Rossi csapatának világbajnoki esélyeire. Bernd Storck szerint a magyar válogatott bárkit képes legyőzni.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.04. 19:00
bernd storck vb-selejtező magyar válogatott Marco Rossi

Bernd Storck pontosan tudja, mi kell a csodához: 44 év után ő juttatta ki a magyar válogatottat 2016-ban az Európa-bajnokságra. Közel 40 év telt el azóta, hogy Magyarország labdarúgó-világbajnokságon szerepelt és a német szakember szerint a csapat az elmúlt évek során jelentős fejlődésen ment keresztül, így a Marco Rossi vezette válogatott komoly eséllyel pályázik a pótselejtezőt érő második helyre.

Bernd Storck legutóbb a belga Cercle Brugge-nél dolgozott
Bernd Storck legutóbb a belga Cercle Brugge-nél dolgozott Fotó: Isosport/MB Media

Szerintem jó munkát végeznek a válogatottnál és jó úton járnak. A kezdet nem volt könnyű, mert mindenki győzelmet várt az elején, de Örményországot - amelynek szintén jó csapata van - sikerült legyőzni 

– nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a német edző.

Bernd Storck szerint Ronáldóékat lehetetlen utolérni

Hozzátette, a listavezető Portugália miatt nagyon nehéz lenne elérni az első helyet, de a második biztosan összejön, a pótselejtezőn pedig minden lehetséges. Ha a magyarok úgy futballoznak majd, ahogyan legutóbb a portugálok otthonában, ahol 2-2-es döntetlent értek el, akkor kijuthatnak a jövő évi világbajnokságra.

Bernd Storck 2015 júliusa és 2017 októbere között 25 mérkőzésen irányította a magyar válogatottat. Irányítása alatt a csapat a 2016-os Európa-bajnokságon csoportelsőként jutott tovább, és a nyolcaddöntőig menetelt.

Így emlékszik vissza a válogatottra a volt kapitánya

Öröm volt Magyarországért dolgozni és a csapattal együtt ezt a sikert elérni az egész ország számára. Csodálatos volt, nagyon szép emlék számomra

A légiósoknak köszönheti Magyarország a sikereket?

Storck szerint az egyik legnagyobb különbség a korábbi és a mostani keret között, hogy ma már a legtöbb játékos külföldi klubban pallérozódik, míg az ő ideéjében jellemzően a hazai bajnokságban szerepeltek a válogatott focisták.

Hozzáfűzte: sok játékos került be az utánpótlás-válogatottakba az ő időszakában, ők nagyszerűen fejlődtek, ez látszott a korosztályos csapatok eredményein, később pedig a felnőtt kerethez kerültek, ahol ezért manapság több a választási lehetőség.

Sok kiváló játékosuk van a magyaroknak, akik már nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek, hiszen külföldi élcsapatokban játszanak. Elég csak a Rapid Wient, a Liverpoolt, vagy német klubokat, illetve más komoly országok bajnokságait említeni

Storck Marco Rossi munkáját is értékelte

Marco Rossi is jó munkát végez, jó csapatot állított össze, amelyben szintén jó a csapatszellem. Megvan a kellő minőség a kvalifikációhoz, mert ez a válogatott bármelyik csapatot le tudja győzni

Vb-lázban ég a világ!

Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu