Britney Spears segítette Herceg Erika karrierjét: „Nem tudom, hogy ezt elmesélhetem-e kamerák előtt…”

A Megasztár Herceg Erika számára országos hírnevet hozott. Pedig korábban szép sikereket ért el egy lánybanda énekesnőjeként Oroszországban és annak környékén, ám Magyarországon csak kisebb réteg ismeri a zenei munkásságát. Az viszont kétségtelen, hogy igazi sztáralkat, akinek nagyon jól áll a színpad. A siker pedig nem hullott az ölébe, Herceg Erika most elárulta, mélypontról tudott felállni, ezt pedig egy látomásnak köszönheti, aminek Britney Spears-hez van köze!

Herceg Erika Britney Spears-szel kapcsolatos emlékét idézte fel (Fotó: Markovics Gábor/Bors)

„Én vagyok az, akivé te válasz. Kérlek tarts ki, mert minden rendben lesz…”

Herceg Erika a Megasztárban hétről hétre valódi dívaként tündökölt, s csak úgy sütött róla a magabiztosság. Sokan gondolhatnák, hogy gyerekkora óta népszerű, s mindig sok barát és csodáló vette körül. Ez azonban a lehető legtávolabb van az igazságtól. Elárulta: korábban sokat csúfolták őt. Ő mégis tudta, hogy több rejlik benne, s titkon sztárságra vágyott.

A napokban a Borsnak adott exkluzív interjút, többek között a karrierjét illetően is. S mikor arról kérdezték, hogy kislányként olyan felnőttnek képzelte-e el magát, amilyenné vált, ezt felelte:

„Igen. Határozottan igen. Van egy konkrét emlékem. Nem tudom, hogy ezt elmesélhetem-e kamerák előtt… De lehet, hogy ezzel erőt tudok adni több fiatal lánynak is” – szedte össze a bátorságát.

„Emlékszem, hogy hazamentem az iskolából, miután nagyon, de nagyon megbántottak. Sírdogáltam, ültem egy fotelben, és pont előttem volt a bejárati ajtó. Nem tudom, honnan jöttek ezek a gondolatok, én nem olvastam ezt sehol, nem láttam ilyesmit sehol… Nagyon szerettem Britney Spearst: szőke, vékony, magas nő, magabiztos, vagány. Én pedig akkor ott elképzeltem, hogy bejön az ajtón egy ilyen lány. És azt mondja nekem: »én vagyok a jövőd. Én vagyok az, akivé te válasz. Kérlek tarts ki, mert minden rendben lesz…« Ez nagyon sokszor eszembe jut” – idézte fel a libabőrös emléket a nemrég még a Megasztárban tündöklő Herceg Erika.

Balogh Krisztofer Michael Jackson tanácsára kezdett énekelni

Nem ő az egyetlen, akit egy világsztár jelenése motivált az éneklésre. A szintén a Megasztár 2025-ös évadában szereplő Balogh Krisztofer a műsor kapcsán árulta el: álmában megjelent Michael Jackson, aki arra ösztönözte, hogy énekhangjával teljesítse be a sorsát…