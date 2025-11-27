RETRO RÁDIÓ

Ádám Attila kifakadt: ezzel túl messzire ment Herceg Erika

Nyílt titok, hogy Ádám Attila és Herceg Erika remek kapcsolatot ápolnak. A Megasztár döntősénél azonban most elpattant a cérna.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.27. 18:15
Megasztár Ádám Attila nyelvlecke Herceg Erika

Herceg Erika és tanítványa, a Megasztár 2025 legmegosztóbb énekese, Ádám Attila ismét gondoskodtak róla, hogy legyen miről beszélni a műsor rajongóinak. A páros amúgy is híres arról, hogy minden közös jelenetük vírusgyanús sebességgel járja be a netet, és most sem történt másként: ezúttal vacsora közben fordult a kocka, és nem Attila tanította Erikát, hanem a mester próbálta egy kis orosz leckével meglepni a versenyzőt.

Ezúttal Herceg Erika tanította a Megasztár versenyzőjét idegen szavakra..
Herceg Erika két Megasztáros versenyzőjét is bejuttatta a döntőbe (Fotó: Metropol)

Forró Megasztár pillanatok: Nem először randizott Herceg Erika Ádám Attilával

A történet előzménye mindenki számára ismerős lehet: az elődöntő előtti nagy készülődésben Attila egy ebéd közben tanította Erikának a saját szlengjét, amikor nevetve odavetette: „halózzunk”. A jelenet könnyed, oldott hangulata és Attila egyedi kisugárzása pillanatok alatt berobbant a közösségi médiába, a videó pedig kevesebb mint egy nap alatt átlépte az egymillió megtekintést Facebookon. 

Nem ment jól az orosz a Megasztár énekesének

Most azonban Erika döntött úgy, hogy visszaadja a kölcsönt, és egy gyors orosz leckét próbált Attilára zúdítani a vacsoraasztal mellett. A versenyző arcára kiült a teljes döbbenet, majd a maga laza, szókimondó stílusában reagált: 

Örülünk neki, hogy a magyart egy hét alatt normálisan meg tudjuk tanulni, nemhogy még az oroszat

– fakadt ki Ádám Attila. A rajongók természetesen azonnal kiszúrták a mondat ragozási hibáját, és a kommentmezőkben percek alatt beindult a közös nevetés, de ez korántsem ártott Attila népszerűségének – hiszen újra elérte, hogy róla beszéljenek.

Már csak egy lépésre van a győzelemtől

A TV2 Megasztár nézői szerint éppen ez a természetesség az oka annak, hogy Ádám Attila ekkora favorit lett. Nem játssza meg magát, nem próbál tökéletesnek tűnni, és pont ettől válik szerethetővé – ráadásul nemcsak a kamerák előtt, de a mestere, Herceg Erika mellett is folyamatosan hozza a váratlan és szórakoztató pillanatokat. A közösségi oldalakat elnézve aligha kérdés, hogy Attila az egyik legnagyobb esélyese a Megasztár döntőjének, annak ellenére, hogy rengetegen nem értik, mit keres a műsorban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu