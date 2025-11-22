Egyre nő a tét: ezek voltak a Megasztár ötödik élő show-jának legjobb pillanatai!

Újabb lebilincselő élő show-val tért vissza a Megasztár. A nézők sokáig nem lehettek biztosak abban, folytatja-e a műsort az egyik mester, Curtis, mialatt a versenyzők minden erejükkel igyekeztek bizonyítani a zsűrinek, illetve a nézőknek egyaránt. A zsűri tagjai közt többször is vita bontakozott ki, mialatt ezúttal két tehetség is távozott a műsor elődöntőjében.

Egyre fokozódik a feszültség a Megasztárban / Fotó: Metropol

Mutatjuk a Megasztár ötödik élő show-jának felejthetetlen pillanatait tartalmazó galériánkat!