„Biohacker vagyok, aki 20 évet „lefaragott” a korából”

Ragyogó bőrével, szép fogaival és alig ráncos arcával csak néhány ősz hajszál árulja el a magát „szuper-öregedőnek” nevező Sharad Paul valódi korát. A Burton-on-Trentben született orvos ugyanis 59 éves, mégis azt állítja, hogy „biohackelte” a saját egészségét, és gyakran összetévesztik egy nála két évtizeddel fiatalabb emberrel. Itt a biohacker titka.

Itt a biohacker titka. / Fotó: Pixabay

Azt mondja, 37 év munkaviszony alatt egyetlen betegnapja sem volt, nem szenved legyengítő megfázásoktól, és gyorsabban gyógyul másoknál. Sőt, a Covidot mindössze HÁROM nap alatt leküzdötte.

„Extrém” biohackerek

Sharad életmódja a biohacking egy visszafogottabb formája. Sharad étrendjében hetente egyszer szerepel vörös hús, viszont sok leveles zöldséget, brokkolit, áfonyát, diót, halat, D-vitamint, extra szűz olívaolajat és omega–3-at fogyaszt. Kerüli a cukrot, a túlzott sót, a transzzsírokat, a tejtermékeket és az alkoholfogyasztást, és arra figyelmeztet, hogy mindig nézzük meg az élelmiszerek összetevőit.

„Bármit adnak egy termékhez azért, hogy növeljék az eltarthatóságát, az a te eltarthatóságodat csökkenti” – jegyezte meg viccesen rávilágítva a csúf igazságra.

Sharad hetente háromszor megiszik egy pohár vörösbort, kétszer 10 kilométert fut, és erősítő edzést végez. Sharad egyetlen gyengéje az étcsokoládé, amit szinte minden nap eszik, valamint az alkalmi pohár bor – mindkettőnek vannak jótékony hatásai, ha szigorú mértékkel fogyasztják.

„Igazi megszállott vagyok” – vallja be. „Néha túlzásba esem, és megeszem egy fél táblát, máskor meg csak három-négy kockát. Ez a fő bűnöm.”

„Soha nem késő”

A jelenleg az új-zélandi Aucklandben élő Sharadnak több mint 150 000 páciense volt, köztük „híres filmsztárok”, miniszterelnökök, más államfők és nemzetközi sportolók is. Az egészséges életmódjának az egyik tippjét még a Manchester City sztárja, Erling Haaland is imádja!

„Soha nem késő elkezdeni” – mondja Sharad, majd folytatta: „Viszonylag rövid időn belül – két-három hónap alatt – hatalmas javulást látsz majd, és egészségesebb életet élsz. Ez a fegyelem később rengeteg fejfájást spórol meg, és egy év után egészen biztosan nagyon-nagyon másként fogod érezni magad – száz százalékig másként. Szuper-öregedővé válni azt jelenti, hogy késlelteted az egészségügyi problémákat, és sokkal tovább maradsz fitt, mozgékony és szellemileg is erősebb.

Mindenki csak akkor gondol az egészségre, amikor orvoshoz megy. Betegségközpontú modellben élünk: kezeljük a bajt, ahelyett hogy megelőző lépéseket tennénk. Még orvosként sem tanulunk eleget a táplálkozásról, és ez teret engedett a mítoszoknak és az online terjedő félretájékoztatásnak, gyakran olyan influenszerek által, akik el akarnak adni valamit. Az én küldetésem az, hogy tudományt és bizonyítékokat adjak egy olyan útmutatóhoz, amit bárki követhet, hogy szó szerint boldogabb, egészségesebb és erősebb legyen – pont úgy, mint én.”

(VIA)