"Minden rolleresnek volt balesete" - Ketyeg az óra a rendőröknél: ha ezt nem oldod meg, jön a csekk!

Ákos a szerencsések közé tartozik, neki nem kell biztosítást fizetnie / Fotó: Rozman Péter

Kétmilliós kárt is okozhatnak

Ellátogattunk egy budapesti rollerszervizbe is. A biztosítás miatt egymásnak adják a kilincset a rolleresek, sokan ugyanis nem tudják, hova fordulhatnak. „Mindennap keresnek az emberek a biztosítás miatt, már mi is alakulóban vagyunk ezzel kapcsolatban, hogy itt is lehessen kötni” – kezdte Varga János, a Roll-Base szerviz tulajdonos-ügyvezetője. A férfinek több saját e-rollere is van, ám ő még nem kötött biztosítást.

Rengeteg a rolleres, ezért jó, hogy bevezették a rollerbiztosítást, így sokkal egyszerűbb lesz a kártalanítás. Láttam már olyat, hogy roller okozott másfél-kétmilliós kárt egy autónak balesetkor. Lehet elég nagy károkat okozni velük…

- húzta alá a rollerszakember.

A rollerszakember szerint okos döntés volt a rollerbiztosítás bevezetése / Fotó: Rozman Péter

Hozzátette: „Minden rolleresnek volt már valamilyen balesete, kisebb biztosan. Az üzletben szoktuk hallani, amikor néhány vásárló összegyűlik és arról sztoriznak, hogy ki, mekkorát, hol esett el a rollerével” – zárta szavait a férfi, azt javasolva: akinek szükséges, mihamarabb kösse meg biztosítását.