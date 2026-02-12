Visszatérhetnek Szoboszlai és a magyar válogatott rémálmai

Hidegrázós ellenfeleket is kaphat Marco Rossi szövetségi kapitány csapata a Nemzetek Ligája 2026/27-es sorozatában. Miután a magyar futballválogatott két szezont töltött a világelitben (elsőre minden várakozást és félelmetes sztárcsapatokat felülmúlva, Angliát kiejtve és Németországot megelőzve csak a négyes döntő küszöbén bukott el), tavaly pedig a törökök elleni osztályozón (1-3, 0-3) kiesett a B-ligába, most ott is bitang erős riválisokat kaphat a csütörtök esti sorsoláson.

Szoboszlai Dominik és a magyar válogatott akár a vb-pótselejtező küszöbén keresztbe tett írekkel is összetalálkozhat a Nemzetek Ligája új szezonjában Fotó: Tumbász Hédi

Az A-ligából kiesett magyar válogatott az első kalapba kerül a Brüsszelben 18 órakor kezdődő Nemzetek Ligája-sorsoláson (Skócia, Lengyelország és Izrael mellett), de Szoboszlai Dominikék így nagyon erős ellenfelekkel találhatják szembe magukat a mögéjük rangsorolt csapatok közül.

A lehetséges ellenfeleink a Nemzetek Ligája új szezonjában: 2. kalap: Svájc, Bosznia-Hercegovina, Ausztria, Ukrajna;

3. kalap: Szlovénia, Georgia, Írország, Románia;

4. kalap: Svédország, Észak-Macedónia, Észak-Írország, Koszovó.

Bőven akadnak olyan válogatottak is, amelyek ellen a közelmúltban rossz emlékű meccseket játszottak legjobbjaink. A második kalapból húzzák ki például a svájciakat, akik a 2024-es németországi Európa-bajnokság első csoportmeccsén koppintottak a Rossi-csapat orrára (Magyarország-Svájc 1-3); a harmadikból a legutóbbi, tavaly novemberi világbajnoki selejtezőn a 96. percben mindenkit sokkolt íreket (Magyarország-Írország 2-3); a negyedikből pedig a svédeket, akiktől tavaly nyáron ugyan csak felkészülési meccsen kaptunk ki a Puskás Arénában (Magyarország-Svédország 0-2), de az utóbbi 34 évben a mumusainkká váltak (1992 óta 14 mérkőzésen 2 győzelem, 1 döntetlen és 11 vereség a mérlegünk).

A lebonyolítás annyiban változik a korábbiakhoz képest, hogy ősszel az első "válogatott szünetben" (szeptember-októberben) 4-4, novemberben aztán a szokásoknak megfelelőn 2-2 meccset játszik minden csapat.