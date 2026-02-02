Megnyerte a lottót, drogbizniszbe fogott a pénzből

Az amerikai lottónyertes, Ronnie Music Jr előtt az egész világ hevert, amikor 2015-ben 3 millió dollárnak megfelelő összeget nyert, de az öröme csupán két évig tartott, mivel egy razzia során lelepleződött sötét gengszterélete. Újra reflektorfénybe került az esete, miután a héten egy wigani lottómilliomost, John Eric Spibyt is börtönbe zártak a fiával együtt, amiért egy vidéki házban droglabort működtettek hamis receptköteles tabletták árusítására.

A lottónyertes sötét titkára a nyeremény után két évvel derült fény / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A lottónyertes a nyereménye előtt is problémás volt

A férfi a 3 millió dolláros nyereményéből egy drogcsempész hálózatot épített ki, amelynek középpontjában a metamfetamin állt. A nyeremény idején 44 éves karbantartási felügyelő volt, és már korábban is büntetett előéletű volt. A jackpot megnyerése után a lottótársaságnak azt mondta, hogy a pénzt befektetni szeretné, amit egy ideig be is tartott. Miután beleölte a pénzét a sötét üzletbe, hamarosan több államon átívelően terítette a több százezer dollár értékű kábítószert.

A kétes műveletet valójában a georgiai Calhoun Állami Börtönből irányították, de a kiépülő birodalma már ugyanabban az évben összeesni látszott, amikor megnyerte a lottót.

Tíz társát 2015 szeptemberében tartóztatták le, miután állítólag megpróbáltak eladni egy nagy mennyiségű metamfetamint, amelyet Music szállított. Bár társai komoly bajba kerültek a hatóságokkal, a férfi továbbra is folytatta a drogeladást, amíg el nem kapták.

A rendőrök végül razziát tartottak az otthonában és a munkahelyén is, ahol döbbenetes látvány fogadta őket: 11 lőfegyvert találtak, köztük rohamfegyver jellegű fegyvereket, egy lopott revolvert és egy illegálisan lefűrészelt csövű sörétes puskát.

Két évvel a nyereménye után, 2017. április 3-án 21 év szövetségi börtönbüntetésre ítélték - írja a The Mirror.