Megnyerte a lottót: két héten belül összeomlott a milliomos élete

A pénzügyi tanácsadó, aki lottónyerteseknek adott tanácsokat, elárulta, hogy az egyik nyertes, akivel dolgozott a legboldogtalanabb ember volt, akivel valaha találkozott.

A lottónyeremény tette tönkre egy házaspár életét Fotó: Pixabay/ChiniGaray – Képünk illusztráció

Milliókat nyert a lottón, de az élete rémálommá vált

A Camelot 1994-től 2024-ig működtette az Egyesült Királyság Nemzeti Lottóját. Több mint egy évtizeden át Matt Pitcher egy szakértőkből álló csapat tagjaként segítette az újonnan lett milliomosokat abban, hogy alkalmazkodjanak életük hatalmas és hirtelen változásaihoz.

Ezek a változások azonban nem mindig voltak pozitívak. Matt felidézte, hogyan beszélgetett egy házaspárral, akiknek elvileg ünnepelniük kellett volna frissen szerzett vagyonukat, azonban kiderült, hogy a nyerőszámok kihúzásának is megvannak a maga árnyoldalai.

Velem szemben ül a legboldogtalanabb ember, akit valaha láttam. Ez az ember épp most nyerte meg a lottót. Két héttel korábban még boldog és elégedett volt. Ő és a felesége hamarosan nyugdíjba vonultak volna, a nyugdíjuk pedig fedezte volna a kiadásaikat. Jó kapcsolatot ápoltak a közelben élő felnőtt gyermekeikkel, és kiterjedt baráti körük volt

- mesélte a YouTube-on közzétett TED Talks-előadásában.

Matt szerint a problémák akkor kezdődtek, amikor a szerencsés szelvény híre elterjedt a helyi közösségben, amiben az újdonsült milliomosok maguk is aktívan részt vettek. A lottónyeremény végül több kárt okozott, mint hasznot, és arra kényszerítette a párt, hogy drasztikus döntést hozzon.

A nyeremény, ahogy az időnként megtörténik, helyben közismertté vált. A barátságok féltékenység miatt megromlottak, családtagok bukkantak fel a semmiből, akik részesedést követeltek a nyereményből, sőt egyesek konkrétan pénzt követeltek tőlük. Két héttel azután, hogy először átélték a nyerés eufóriáját, ez a férfi már felismerte, hogy az esemény valóban megváltoztatja az életét, csak éppen nem úgy, ahogyan azt elképzelte. Sőt, mire sor került a találkozásunkra, ő és a felesége már azt tervezték, hogy az ország egy másik részébe költöznek

- folytatta a szakértő.